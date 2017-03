Hơn 1.000 ôtô ngập nước tại Hà Nội ngốn 50 tỷ đồng

Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, thống kê cuối cùng về số lượng ôtô chịu thiệt hại trong đợt ngập lụt tại Hà Nội là trên 1.000 xe, trong đó khoảng 500 chiếc thuộc diện đắt tiền có mức đền bù lớn. Bảo hiểm xe cơ giới cũng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng chi phí các hãng chi trả trong những tháng đầu năm, với 51,6%.

Số tiền 50 tỷ đồng mà các hãng chi để đền bù thiệt hại cho các chủ xe là lớn nhất trong số các vụ bảo hiểm xe cơ giới từ trước đến nay, và chiếm khoảng 1/6 doanh thu bảo hiểm xe trên địa bàn thành phố. Thiệt hại với các xe mua bảo hiểm trước nay chủ yếu do đâm va trong các tai nạn, ít khi do thiên tai. Tuy nhiên, theo Hiệp hội bảo hiểm, 50 tỷ đồng là không lớn so với khoản tiền các hãng chi cho công trình xây dựng lớn tại thành phố bị sụt móng hay hư hại do mưa ngập.

Trong các hãng bảo hiểm, Bảo Minh là đơn vị có lượng xe "lâm nạn" lớn nhất, với khoảng 300 chiếc. Tiếp sau là Bảo Việt Việt Nam và Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), và các hãng có thị phần nhỏ hơn, như Tổng công ty CP bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Công ty Bảo hiểm BIDV và Công ty CP bảo hiểm Bưu điện (PTI). Trên địa bàn Hà Nội, hiện PJICO, Bảo Việt, Bảo Minh và PVI là những doanh nghiệp chiếm thị phần bảo hiểm xe cơ giới lớn nhất, trong đó PJICO nắm khoảng 40%, Bảo Minh 25%.

Hiện chủ ôtô có 3 loại bảo hiểm, gồm bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (bắt buộc) và thiệt hại cho chính chiếc xe. Trong đó, bảo hiểm trách nhiệm dân sự được đóng theo quy định của Bộ Tài chính, phân theo trọng tải và số lượng chỗ ngồi của xe. Bảo hiểm tự nguyện cho ôtô (loại thứ ba) được chia thành bảo hiểm thân vỏ và bảo hiểm toàn phần, mức phí tương đương 1,2-1,5% giá trị xe. Nếu mua bảo hiểm cho trường hợp thủy kích, chủ xe trả thêm khoảng 5% giá trị hợp đồng.

Cũng theo Hiệp hội bảo hiểm, trong trường hợp xe không lưu hành mà đang đậu trong gara và bị ngập úng do thiên tai như ở Hà Nội, hoặc xe đang chạy mà bị rơi xuống sông, xuống vực, việc bồi thường thuộc phạm vi trách nhiệm của các hãng bảo hiểm.