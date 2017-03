Hơn 15.200 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động

* TP.HCM chỉ có 5.303 doanh nghiệp thành lập mới







Cục Quản lý đăng ký kinh doanh công nhận với số liệu trên, số doanh nghiệp và số vốn đăng ký trong quý 1-2013 vẫn tiếp tục xu thế giảm so với cùng kỳ năm trước, điều này cho thấy các doanh nghiệp ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong sản xuất và kinh doanh.



Phân tích thêm, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết xét theo quy mô vốn đăng ký cho thấy mức vốn đăng ký bình quân trong quý 1-2013 tiếp tục giảm, cụ thể, chỉ đạt 5,05 tỉ đồng/doanh nghiệp trong khi quý 1-2012 là 5,61 tỉ đồng/doanh nghiệp, quý 4-2012 là 6,24 tỉ đồng/doanh nghiệp.



Về cơ cấu theo địa bàn, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu tại 2 vùng là đồng bằng sông Hồng và Đông Nam bộ, chiếm gần 70% tổng số doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước. Nhìn chung, phần lớn các địa phương đều có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2012, như TP.HCM chỉ có 5.303 doanh nghiệp thành lập mới (giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước), Hà Nội giảm 13,1%.



Bắc Kạn, Hà Giang, Yên Bái, Kon Tum là những địa phương có lượng doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm nhiều nhất, với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm trên 35% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại xu hướng suy giảm chung của nhiều địa phương, một số địa phương nhỏ khác như Bình Định, Quảng Trị, Long An, An Giang, Hà Tĩnh, Cao Bằng lại là các địa phương có số doanh nghiệp thành lập mới tăng trên 35% so với cùng kỳ năm 2012.



Trong khi đó, tình hình doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể trong quý 1-2013 tiếp tục xu hướng xấu. Cụ thể, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết số doanh nghiệp giải thể trong quý 1-2013 là 2.272 doanh nghiệp (đã hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp). Các địa bàn có nhiều doanh nghiệp giải thể là TP.HCM, Hà Nội, Thái Bình, Khánh Hòa…



Trong 3 tháng này, cả nước có 13.011 doanh nghiệp ngừng hoạt động. Số doanh nghiệp dừng hoạt động trong quý 1-2013 thực tế đã tăng 26,1% so với cùng kỳ quý 1-2012.



Như vậy, nếu tính tổng số doanh nghiệp giải thể và dừng hoạt động trong quý vừa qua đã lên tới trên 15.200 doanh nghiệp.



Về cơ cấu theo địa bàn, các doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động vẫn tập trung chủ yếu tại các địa bàn truyền thống: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng.



Về ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, đa số các lĩnh vực kinh doanh truyền thống đều có số doanh nghiệp phải dừng hoạt động gia tăng so với cùng kỳ năm 2012, nhiều nhất là ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo. Tiếp theo là các lĩnh vực: dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác.



Có một tia sáng trong tình hình giải thể doanh nghiệp là trong quý 1-2013 cả nước có 7.645 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động, chiếm 58% tổng số doanh nghiệp ngừng hoạt động cả nước. Các địa phương có số doanh nghiệp ngừng hoạt động quay trở lại hoạt động cao là: Hà Nội, TP.HCM, TP Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thanh Hóa.



Theo CẦM VĂN KÌNH (TTO)



Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - đầu tư vừa công bố tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và giải thể trong quý 1-2013.