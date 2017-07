Hơn 2.000 DN Cần Thơ không nộp thuế vì thua lỗ

Ngày 19-7, Cục thuế TP Cần Thơ tổ chức sơ kết thu thuế 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo của Cục Thuế Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách được 4.659 tỷ đồng, đạt hơn 47% dự toán của Bộ Tài chính và HĐND thành phố giao, tăng 3,48% so với cùng kỳ.

Trong đó, đối với 13 khu vực ngành thuế quản lý nguồn thu sắc thuế thì có 8 nguồn thu đạt theo tiến độ từ 50%, còn 5 nguồn thu dưới 50%. Đáng chú ý, nguồn thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài giảm 19,04% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân số thu giảm do Công ty TNHH Vinataba - Philip Morris và Công ty Daelim Industrial (chiếm trên 80% số thu) hụt thuế lên đến hơn 395 tỷ đồng so với dự toán, trong đó Philip Morris hụt so với dự toán 333 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế Cần Thơ lý giải sở dĩ tiến độ thu thuế giảm là do tình hình làm ăn của các DN không tốt, doanh thu giảm hoặc thua lỗ. Có hơn 600 DN âm thuế GTGT với số tiền âm 410 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, năm 2016 có hơn 2.000 DN thua lỗ với số tiền hơn 2.064 tỷ đồng, các DN này không phải nộp thuế TNDN do được chuyển lỗ.





Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cũng theo Cục Thuế Cần Thơ, dù công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế được thực hiện quyết liệt với nhiều giải pháp nhưng tình hình nợ thuế năm 2017 do mang sang từ năm trước vẫn còn khá cao, đa số các đơn vị nợ thuế lớn và có tuổi nợ thuế cao kéo dài qua nhiều năm, chủ yếu là tiền chậm nộp và tiền phạt, kinh doanh thua lỗ…

Cụ thể, tổng nợ thuế đến thời điểm 30-6-2017 là 942 tỷ đồng (nợ thuế khó thu 256,3 tỷ đồng), trong đó tiền nợ thuế các doanh nghiệp đóng tàu, các đơn vị thuộc tập đoàn Vinashin, Vinaline mà cơ quan thuế đã xử lý các biện pháp nhưng chưa thu hồi được là 29,8 tỷ đồng.



Phát biểu tại buổi sơ kết, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Cần Thơ được đánh giá là một trong 18 tỉnh, thành có số thu ngân sách thấp nhất và trong top có số nợ thuế cao nhất. Đối với các DN nợ thuế lớn, đề nghị Cục thuế phân tích đánh giá đầy đủ tình hình và phải làm việc với từng doanh triển khai thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.