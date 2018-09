Hơn 27.000 tỉ đồng đăng ký đầu tư vào An Giang

Ngày 20-9, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó, hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 29-9 tới, có sự tham dự và chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, khách mời sẽ có khoảng 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành trung ương và các nhà đầu tư.

Với chủ đề “An Giang Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”, Hội nghị gồm các hoạt động chính như: Giới thiệu một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ; Trưng bày sản phẩm đặc trưng của tỉnh; giới thiệu hình ảnh và cơ hội đầu tư; một số cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp: Chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cơ chế hỗ trợ quỹ đất….

Ông Phạm Thành Nhơn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết đến thời điểm này tỉnh đã thu hút 211 dự án, tổng vốn 45.000 tỉ đồng, Trong 8 tháng đầu năm 2018, thu hút 65 dự án 35.000 tỉ đồng.



ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin tại buổi họp báo.

"Tại Hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư cho khoảng 23 dự án ở 05 lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại dịch vụ du lịch; công nghiệp; xây dựng đô thị; y tế với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 27.000 tỉ đồng; trao cam kết đầu tư cho 07 nhà đầu tư với tổng vốn dự kiến trên 101.000 tỉ đồng; trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” nhằm vinh danh các doanh nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang"- ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thông tin tại buổi họp báo.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh kêu gọi đầu tư 8 dự án. Trong đó đáng lưu ý là Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên, dự kiến vốn đầu tư kêu gọi là 6.000 tỉ đồng; Dự án làng bè nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái Cù Lao Giêng với vốn dự kiến 2.000 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh định hướng phát triển theo hai giai đoạn: Giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu “vừa thu hút, vừa giữ chân du khách; Giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu là “giữ chân du khách”. Trong đó, tỉnh tập trung phát triển các loại hình du lịch là Du lịch tâm linh, văn hóa, sinh thái, cộng đồng, đô thị. Xây dựng 24 danh mục kêu gọi đầu tư trong thương mại - dịch vụ - du lịch.