Hơn 4.000ha dứa ở Đồng Tháp Mười có thể bị úng

Ông Nguyễn Thanh Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Phước cho biết, nơi nào có ô bao thì địa phương sẽ vận động bà con nông dân trồng dứa, trên cơ sở đó sẽ báo với ngành điện để thực hiện việc cung cấp điện cho nông dân.



Tuy nhiên, trong 4.000ha này này, có hơn 1.000ha nằm ngoài ô bao, do dân tự trồng từ năm trước, diện tích dứa còn lại mặc dù nằm trong ô bao nhưng do nông dân trồng manh mún, nhỏ lẻ nên rất khó khăn trong việc cung cấp điện, phục vụ bơm tát chống úng.



Để khắc phục tình trạng trên, tỉnh đang lập kế hoạch khảo sát và vận động nông dân góp vốn, phấn đấu trước mùa lũ năm nay sẽ có điện phục vụ bơm tát chống lũ, bảo vệ an toàn cho 4.000ha dứa.



Tiền Giang là vùng chuyên canh dứa phục vụ xuất khẩu lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích hơn 14.000ha, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp Mười, huyện Tân Phước. Từ đầu năm đến nay, nông dân trồng dứa vùng Đồng Tháp Mười đã thu hoạch được hơn 5.500ha, năng suất bình quân đạt 19,3 tấn/ha, sản lượng thu hoạch 107.507 tấn.





Theo Công Trí (TTXVN)