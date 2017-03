Hơn 50 tấn thịt chuột vào Việt Nam mỗi ngày

Ông Nguyễn Văn Thao, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện An Phú (An Giang) cho biết: Chỉ tính riêng cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, mỗi ngày có trên 35 tấn thịt chuột từ Campuchia nhập vào nội địa để bán.

Tại cửa khẩu này tập hợp nhiều thương lái từ thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ đem thịt chuột đi tiêu thụ. Thịt chuột hiện trở thành món ăn khoái khẩu của nhiều thực khách trong và ngoài tỉnh An Giang, nhất là tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thịt chuột được chế biến thành nhiều món ăn rất hấp dẫn, bổ dưỡng cho người tiêu dùng. Tại cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) hiện có trên 30 cơ sở chuyên thu mua chuột đồng của Campuchia đem qua bán. Anh Nguyễn Văn Tám, chủ thu mua chuột ở chợ cửa khẩu Khánh Bình cho biết, mỗi ngày có hàng trăm người dân từ Campuchia đem chuột sang bán, vì mùa này bên Campuchia đang vào mùa thu hoạch lúa, chuột xuất hiện nhiều, người dân dùng các phương tiện để bẫy chuột đem sang bán. Giá bán chuột cơm còn sống từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng/kg, chuột làm sẵn tại chỗ giá 50.000 đồng/kg. Giá chuột cống nhum con sống từ 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg, chuột làm sẵn tại chỗ giá 75.000 đồng đến 80.000 đồng/kg, tùy con lớn nhỏ. Theo đánh giá của các cơ sở thu mua chuột ở hai cửa khẩu, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 tấn chuột được tiêu thụ qua biên giới tỉnh An Giang. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là với tình trạng các bệnh dịch như hiện nay, việc kiểm dịch loại thịt này thế nào và chuột có mang các loại biến thể dịch bệnh nguy hiểm hay không. Theo TTXVN