Hơn 7.000 tỉ đồng đầu tư vào miền Đông, Tây Nam Bộ

Theo đó, trong năm 2012 đã có 75 dự án sản xuất chăn nuôi do doanh nghiệp TP.HCM trực tiếp đầu tư hoặc liên kết đầu tư với tổng số vốn hơn 7.000 tỉ đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn giá đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm của các địa phương như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Lâm Đồng, An Giang…

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng nhận xét: Năm qua, các doanh nghiệp đã đầu tư vào các dự án sản xuất chăn nuôi tạo nguồn hàng ổn định, có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng để cung ứng cho thị trường TP.HCM. Thời gian tới, chương trình cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, nâng cao năng suất hiệu quả giống cây, giống con nhằm cung ứng sản phẩm có chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ sản xuất, tiêu dùng đồng thời khai thác tiềm năng thế mạnh của từng tỉnh, thành để cùng phát triển.

TÚ UYÊN