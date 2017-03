Honda giảm giá tất cả các dòng xe máy tại Nhật

Theo quyết định này, Honda sẽ giảm giá khoảng 45 sản phẩm trong vòng ba năm tới, với mức giảm từ 10 đến 30%.



Chẳng hạn, giá xe Super Cub 50 (50 phân khối) - dòng xe rẻ nhất của Honda - sẽ giảm khoảng 40.000 yen (444 USD), trong khi giá xe Forza (250 phân khối) - dòng xe đắt nhất của hãng - sẽ giảm khoảng 120.000 yen.



Để giảm giá, Honda dự định tăng số lượng mẫu xe sản xuất ở các nước châu Á khác - nơi có chi phí sản xuất và giá nhân công thấp hơn - và tăng tỷ lệ các linh kiện sản xuất ở nước ngoài.



Bên cạnh đó, Honda sẽ giảm chi phí phát triển, thông qua việc giảm thời gian phát triển một dòng xe mới từ hai năm hiện nay xuống còn từ 1-1,5 năm.



Các nhà phân tích thị trường cho rằng quyết định giảm giá sản phẩm của Honda - nhà sản xuất xe máy lớn nhất ở Nhật Bản, với thị phần khoảng 48% - có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất xe máy khác, vốn đang phải đối mặt với tình trạng doanh số bán giảm.



Mặc dù xe máy là một phương tiện phổ biến ở các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Thái Lan nhưng ở Nhật Bản, doanh số bán mặt hàng này rất chậm, do nền kinh tế đình trệ và thiếu chỗ đỗ ở khu vực đô thị.



Năm 2009, doanh số bán xe máy tại Nhật giảm 27,1% so với năm 2008, xuống còn 380.777 chiếc, chỉ bằng 1/10 so với con số cao kỷ lục khoảng 3,29 triệu chiếc vào năm 1982./.





