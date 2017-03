Hợp tác khu vực là xu hướng chủ đạo tại Đông Á

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định hợp tác, kết nối khu vực hiện là một trong những xu hướng chủ đạo tại Đông Á với vai trò tích cực của các nước trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia thành viên ASEAN.

Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong sử dụng và quản lý nguồn nước sông Mekong vì sự phát triển bền vững của các nước ven sông; cũng như cần phải bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phục vụ phát triển, trong đó có bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên biển Đông.

Thủ tướng cũng nêu bật chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam với một trong những ưu tiên là tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, xác định trách nhiệm cao trong xây dựng Cộng đồng ASEAN. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi để thu hút mạnh các nguồn vốn quốc tế, các nhà đầu tư lớn, mở rộng thị trường xuất khẩu.

