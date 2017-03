Hợp tác vì mạng sống của 1 triệu trẻ em

Theo đó, hai bên chia sẻ kiến thức chuyên môn, nguồn lực, phạm vi hoạt động và tầm ảnh hưởng để khắc phục một số nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở trẻ em.

Các nội dung chính của chương trình hợp tác: Thứ nhất, cải tiến công thức của chất khử khuẩn chlorhexidine có trong nước súc miệng Corsodyl của GSK - để làm sạch và ngăn ngừa nhiễm trùng ở gốc dây rốn của trẻ sơ sinh, một nguyên nhân chính khiến trẻ sơ sinh tử vong tại các nước nghèo. Thứ hai, tìm kiếm phương thức đăng ký và triển khai nhanh một loại kháng sinh bột hòa tan dành cho trẻ em, dùng cho bệnh viêm phổi, căn bệnh hiện gây tử vong cho 1,4 triệu trẻ dưới năm tuổi tại các quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh cao.

Thứ ba, tìm cách mở rộng phạm vi chủng ngừa cho các cộng đồng khó tiếp cận nhất: Ví dụ thông qua việc sử dụng các giải pháp công nghệ di động, gửi tin nhắn SMS nhắc nhở cha mẹ về lịch tiêm chủng và cấp phát smartphone cho cán bộ y tế và các cơ sở y tế để lưu trữ và kế hoạch lịch chủng ngừa. Thứ tư, nghiên cứu một sản phẩm dinh dưỡng mới giá hợp lý để ngăn chặn sự lan tràn của nạn suy dinh dưỡng - nguyên nhân chính gây 1/3 tử vong ở trẻ dưới năm tuổi….

Giám đốc điều hành của Save the Children - Justin Forsyth nói: Sự hợp tác mang tính đột phá này đã đưa cả hai tổ chức cùng hướng đến phương thức hoạt động hoàn toàn mới mẻ và khác biệt để thực hiện mục tiêu của mình đó là cứu sống 1 triệu trẻ em. Trước đây, Save the Children có thể chưa từng tham gia hợp tác với một công ty dược như GSK. Song chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được những thành quả to lớn trong sứ mạng chăm sóc trẻ em nếu chúng tôi khai thác được thế mạnh của GSK về nghiên cứu, phát minh phát triển và độ phủ trên toàn cầu.

TÙNG SƠN