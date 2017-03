Hụt thu từ dầu thô hơn 25.000 tỉ đồng

Ngày 26-2, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016. Theo báo cáo, năm 2015 ngành thuế thu đạt 806.378 tỉ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỉ đồng), bằng 117,7% so với thực hiện năm 2014.



Trong đó, thu từ dầu thô đạt 67.510 tỉ đồng, bằng 72,6% dự toán (tương ứng hụt 25.490 tỉ đồng); thu nội địa đạt 738.868 tỉ đồng, bằng 115,7% dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỉ đồng), tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014. Theo báo cáo, có 2/63 địa phương không hoàn thành dự toán là Quảng Ngãi và Bà Rịa-Vũng Tàu; chủ yếu do giá dầu, khí giảm mạnh so với dự kiến dự toán.





Về công tác thanh tra, kiểm tra, năm 2015, ngành thuế đã thanh tra, kiểm tra được 79.297 doanh nghiệp, qua đó tăng thu hơn 12.350 tỉ đồng; tổng số giảm lỗ là hơn 23.000 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2014.

Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, năm 2015 cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 4.751 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ 10.050,17 tỉ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 1.062,74 tỉ đồng; giảm khấu trừ là 302,91 tỉ đồng.