Hủy đại hội cổ đông năm 2009 của Bông Bạch Tuyết

Lý do tại Công văn số 38 do hội đồng quản trị mới của Công ty BBT gửi đến cho rằng việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 là do thành viên hội đồng quản trị cũ triệu tập. Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông bất thường lần ba ngày 19-2, các thành viên hội đồng quản trị cũ đã bị đại hội bãi miễn.

Mặt khác, công văn của Văn phòng HĐND và UBND TP thông báo kết luận của phó chủ tịch UBND TP tại cuộc họp ngày 4-3 đã đề nghị hội đồng quản trị cũ có trách nhiệm thực hiện bàn giao con dấu, hồ sơ pháp lý... cho hội đồng quản trị BBT mới vào ngày 5-3. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao này vẫn chưa được tiến hành. Do đó, hội đồng quản trị mới của BBT đề nghị hủy triệu tập đại hội cổ đông thường niên vào ngày 14-3 tới.

Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo mới BBT cho biết sau khi được bàn giao sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định vào thời điểm thích hợp.