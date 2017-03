Hủy đợt chào bán chứng khoán của Dược Viễn Đông

Đợt phát hành nói trên từng bị Ủy ban Chứng khoán (SSC) đình chỉ hồi cuối tháng 11/2010 do doanh nghiệp công bố thông tin sai sự thật trong bản cáo bạch chào bán. Sau sự kiện này, Dược Viễn Đông có 60 ngày để khắc phục các thiếu sót, sai lệch nhưng phía doanh nghiệp đã không thể hoàn thành đúng hạn. Đây chính là lý do khiến SSC đưa ra quyết định hủy đợt chào bán nói trên.



Sai sót lớn nhất của Dược Viễn Đông, theo Ủy ban Chứng khoán, là việc doanh nghiệp này đã không đưa ra được các chứng từ chứng minh doanh thu có thật từ giao dịch với một số doanh nghiệp (đa số là doanh nghiệp liên doanh hoặc liên quan trực tiếp với Dược Viễn Đông). Trong khi đó, đa phần doanh thu của công ty lại xuất phát từ các giao dịch này.



Cũng theo Ủy ban Chứng khoán, tổng tài sản ròng của Dược Viễn Đông hiện tương đương 800 tỷ đồng nhưng tổng số nợ phải trả đã xấp xỉ 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, những rủi ro này đã không được thể hiện trong cáo bạch chào bán chứng khoán.



Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thừa nhận việc đưa thông tin không được kiểm chứng, sai lệch về đối tác chiến lược YVERY (công ty dược của Pháp, liên doanh với Dược Viễn Đông thành lập Lily of France) gây ảnh hưởng tới quyết định của nhà đầu tư. Bên cạnh đó việc sử dụng vốn có được từ đợt phát hành của Dược Viễn Đông cũng được SSC đánh giá là sai mục đích so với kế hoạch ban đầu.



Theo kết luận của Ủy ban Chứng khoán, các sai phạm của Dược Viễn Đông đã vi phạm các Điều 14, 17 và 18 Luật Chứng khoán khi lập và xác nhận hồ sơ chào bán chứng khoán. Đây là cơ sở để Ủy ban đưa ra quyết định hủy đợt chào bán hơn 7 triệu cổ phiếu DVD ra công chúng.



Sau quyết định này, phía Dược Viễn Đông có 15 ngày để hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư đã mua cổ phiếu trong đợt chào bán. Sau thời điểm này, nếu không được doanh nghiệp hoàn trả tiền và bồi thường thiệt hại, nhà đầu tư có quyền khởi kiện ra cơ quan pháp luật.



Cổ phiếu DVD của Dược Viễn Đông hiện bị đặt vào diện kiểm soát tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và chỉ được phép giao dịch trong vòng 15 phút cuối mỗi phiên sau khi bị SSC đình chỉ đợt phát hành thêm. Bản thân đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp cũng có nhiều xáo trộn sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Dũng và một số đồng sự bị cơ quan điều tra khởi tố vì tội làm giá chứng khoán.





Theo Nhật Minh (VNE)