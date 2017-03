Hy hữu: Dùng hoa làm CMND để đăng ký di động

Thanh tra Bộ TT&TT vừa xử phạt 85 triệu đồng đối với Viettel, VinaPhone, MobiFone vì có những sai phạm sử dụng chứng minh thư giả để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước.

Cụ thể, tại Viettel vệc đăng ký thông tin do chính Viettel thực hiện bị sai: Họ và tên một đằng nhưng chứng minh nhân dân một nẻo như họ tên chủ thuê bao 09811232XX trên hệ thống cơ sở dữ liệu là Nguyễn Huy Chung, số chứng minh nhân dân cấp tại Hà Nội nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Nguyễn Thị Hoài Xuân do Công an Hải Phòng cấp.



Nhiều thuê bao sai sót ngay trên thông tin CMND.

Chủ thuê bao 09610876XX là Nguyễn Thị Mến, số chứng minh nhân dân cấp tại Bình Phước, tuy nhiên ảnh mặt trước, mặt sau chứng minh nhân dân đều là bông hoa.



Họ tên chủ thuê bao 09629398XX trên hệ thống là Trần Thị Quyên, nhưng ảnh chứng minh nhân dân lại là của Tăng Kiều Thị Thanh Hương

Bên cạnh đó thông tin thuê bao còn bị thiếu ảnh chứng minh nhân dân, ảnh chứng minh nhân dân mờ không thể đọc được thông tin hoặc trên hệ thống không có tên thuê bao.

Tại VNPT VinaPhone, đoàn kiểm tra cho thấy nhiều thuê bao do chính VinaPhone thực hiện đăng ký thông tin nhưng không có ảnh hoặc thiếu một mặt của ảnh chứng minh nhân dân; họ và tên sai so với ảnh chứng minh nhân dân.

Nhiều trường hợp sử dụng chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin cho nhiều hơn 3 thuê bao, các chứng minh nhân dân có ảnh chân dung, họ tên, năm sinh, nơi cấp, ngày cấp giống hệt nhau nhưng chỉ khác nhau 1 chữ số của số chứng minh nhân dân.



Nhiều trường hợp CMND là tờ rơi như thế này.

Sáu thuê bao 8412998731XX, 8412998560XX, 8412998629XX, 412998494XX, 8412998674XX, 8412998426XX có cùng ảnh chứng minh nhân dân giả có tên là Nguyễn thị Vi (2 chứng minh nhân dân giống hệt nhau, chỉ khác nhau số CMND)



Hoặc đăng ký thông tin cho 96 thuê bao dưới danh nghĩa của tổ chức nhưng không có ảnh chứng minh nhân dân hoặc tương tự đăng ký cho 53 thuê bao nhưng ảnh chứng minh nhân dân chỉ có một mặt.

Đặc biệt có doanh nghiệp chỉ trong tháng 1/2017 đã sử dụng nhiều người đại diện đứng tên để đăng ký thông tin cho 36.026 thuê bao.



Có trường hợp CMND lại là một bông hoa như thế này.

Tại MobiFone, đoàn cũng phát hiện nhiều thuê bao do chính MobiFone đăng ký lại thông tin cho khách hàng vẫn bị sai hoặc không có ảnh chứng minh nhân dân. Hoặc nhiều thuê bao có ảnh chứng minh nhân dân là tờ rơi.



Rất nhiều trường hợp sử dụng ảnh chứng minh nhân dân giả mạo để đăng ký thông tin như thuê bao 12056655X...