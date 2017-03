IJC lập kỷ lục về thanh khoản với 9 triệu đơn vị

Trên sàn HoSE, thời điểm đầu giờ lực chào bán giá thấp tới tấp được đẩy vào, thanh khoản của đợt 1 tăng vọt lên gần 5,4 triệu đơn vị (tăng 125% so với khối lượng giao dịch cùng đợt tại phiên trước đó), giá trị tương ứng đạt gần 65 tỷ đồng



Tuy nhiên, áp lực cung vẫn giữ vị thế áp đảo nên trong đợt 1, VN-Index vẫn phải mất 2,17 điểm, quay về mức 433,97 điểm.



Hôm nay, mặc dù cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC) đã kết thúc sau phiên tăng trần liên tiếp, nhưng lại ghi dấu ấn đặc biệt về tính thanh khoản, với trên 9 triệu cổ phiếu được giao dịch thành công, trong đó nhà đầu tư nước ngoài mua trên gần 3,4 triệu đơn vị.



Trước đó, IJC đã có đà tăng giá mạnh mẽ 110%, từ mức giá 6.700 đồng/cổ phiếu (29/8) lên mức 14.100 đồng/cổ phiếu (28/9). Giải trình về việc tăng giá liên tục trong thời gian qua IJC cho rằng, một phần là do cổ phiếu này đã được đưa vào danh mục đầu tư của FTSE Vietnam Index do Deutsche Bank quản lý.



Đồng hành cùng IJC, nhóm cổ phiếu thị giá thấp vẫn thu hút được sự chú ý của dòng tiền, mặc dù hôm nay là phiên chốt lãi của nhóm này. Cụ thể, thanh khoản tại các mã như PXL đạt gần 3,4 triệu cổ phiếu, PVT đạt 3,2 triệu cổ phiếu, TDC đạt gần 2,4 triệu cổ phiếu, UDC là 1,9 cổ phiếu và HQC là 1,6 triệu cổ phiếu.



Tại nhóm cổ phiếu blue-chip đa phần các mã đã phải đóng cửa với các mức giá dưới tham chiếu, như CTG, DPM, GMD, HAG, HPG, VCB, SSI….



Nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, các mã BVH, MSN… cùng giảm giá. Riêng mã VIC lấy lại đà tăng nhẹ 1.000 đồng/cổ phiếu, chốt phiên với mức giá 100.000 đồng/cổ phiếu.



Kết thúc phiên, VN-Index giảm 5,89 điểm (-1,36%) xuống 428,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 78,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 1.262,9 tỷ đồng.



Toàn sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 60 mã tăng giá, trong đó có tới 165 mã giảm giá và 63 mã đi ngang.



Tại sàn Hà Nội, diễn biến giao dịch khá tường đồng với sàn Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc phiên HNX-Index giảm 1,49 điểm (-2,03%) và xuống mức 72,09 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 55,9 triệu cổ phiếu, giá trị tương ứng gần 591,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 52 mã tăng giá, 233 mã giảm giá và 107 mã đi ngang.



Chỉ số UpCoM-Index lúc 11 giờ 30 phút giảm 0,47 điểm (-1,5%) xuống mức 30,76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 220 nghìn cổ phiếu, tương ứng 1,6 tỷ đồng./.





Theo Linh Chi (Vietnam+)