IMF khuyến cáo: Nợ ngầm có nguy cơ làm giảm sức huy động vốn quốc tế

Những món nợ ngầm của Vinashin đã làm suy giảm khả năng huy động vốn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Ông Alex Warren-Rodri’guez, Kinh tế trưởng của UNDP tại Việt Nam, đã cảnh báo tại hội thảo nợ công: Kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam do Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội tổ chức ngày 15-9.

Nợ công giáp ngưỡng an toàn

Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, cho biết tình trạng nợ công Việt Nam đang trong giới hạn an toàn. Phần lớn các khoản vay nước ngoài của Chính phủ có kỳ hạn dài, lãi suất cố định và được ưu đãi. Hiện vốn vay Chính phủ chiếm khoảng 17% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, bù đắp bội chi cho ngân sách khoảng 5% GDP. Chỉ tiêu nợ công tính đến cuối năm 2009 bằng 52,6% GDP. Trong đó, nợ Chính phủ 41,9% (thấp hơn ngưỡng an toàn Chính phủ quy định 50%), nợ Chính phủ bảo lãnh 9,8%, nợ chính quyền địa phương 0,8%. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP cuối năm 2009 là 38,8% (thấp hơn ngưỡng an toàn Chính phủ quy định 50%).

Theo đánh giá của IMF, so với ngưỡng an toàn (50% GDP) thì nợ công của Việt Nam đang được bảo đảm. “Nhưng thực tế Chính phủ phải đặt mục tiêu thấp hơn. Nhất là trong thời điểm nhạy cảm hiện nay, Việt Nam không còn là nước được hưởng các nguồn tài trợ ưu đãi như trước và đứng trước một số thách thức như nợ dự phòng của doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng, rủi ro hối đoái… Vì vậy, trong quản lý nợ công cần đặt ra khoảng không gian dự phòng để hấp thụ rủi ro. Hiện các thị trường mới nổi có mức nợ công bằng khoảng 35%-40% GDP, vẫn còn một dải rộng để hấp thụ” - Tiến sĩ Benedict Bingham, đại diện thường trú cao cấp Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam, lưu ý.

Cần cảnh giác với các khoản nợ ngầm

Ông Alex Warren-Rodri’guez nêu ra một số bài học kinh nghiệm về nợ công của một số nước. “Khủng hoảng tại Argentina có một số đặc điểm giống Việt Nam hiện tại, tức các khoản nợ công của họ cũng trong ngưỡng an toàn nhưng thực tế lại xảy ra khủng hoảng. Vì vậy để đạt mức an toàn, không chỉ nợ công mà các khoản nợ tiềm năng mà Chính phủ không công khai bảo lãnh cũng cần tính đến. Cạnh đó, cũng cần lưu ý không chỉ quy mô khoản nợ mà quan trọng hơn là khoản nợ được sử dụng như thế nào, tỉ suất kinh tế-xã hội, cơ cấu nợ ra sao…” - ông Alex nói.

Tình trạng nợ công trong nước đang trong giới hạn an toàn nhưng những món nợ ngầm như Vinashin ảnh hưởng đến sức huy động vốn quốc tế. Trong ảnh: Một xưởng đóng tàu của Tập đoàn kinh tế Vinashin. Ảnh: CTV

Đồng tình với khuyến cáo này, ông Benedict cho rằng: Việt Nam đừng dựa quá nhiều vào ngưỡng nợ. Vì thực tế có nhiều nước xảy ra khủng hoảng ngân sách có mức nợ công thấp như: Ukraina năm 2007 chỉ nợ bằng 13% GDP từ các doanh nghiệp nhà nước, Thái Lan năm 1996 chỉ nợ bằng 15% GDP từ hệ thống các doanh nghiệp, ngân hàng…

Theo ông Benedict, Việt Nam chỉ tính nợ công bao gồm các khoản nợ của Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương. Còn các khoản nợ tạm ứng từ hệ thống ngân hàng, nợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển và một số khoản nợ ngầm của khu vực công (trong doanh nghiệp nhà nước) không được Chính phủ công khai bảo lãnh. Tuy nhiên, các khoản nợ này cũng tác động không nhỏ đến tình hình nợ công của Chính phủ. Vì khi các khoản nợ ngầm mà “có vấn đề” sẽ ảnh hưởng đến hệ thống các ngân hàng, cuối cùng Chính phủ cũng là người đứng ra gánh chịu.

“Ví dụ như nợ của Vinashin, Chính phủ không công khai bảo lãnh, kết quả không được phản ánh trong nợ công của Chính phủ nhưng thực tế các khoản nợ và trái phiếu này vay qua ngân hàng, Vinashin đổ nợ thì Chính phủ phải lo. Cho nên thông điệp tôi muốn nhấn mạnh ở đây là các khoản nợ ngầm là nguy cơ” - ông Benedict khuyến cáo.

Minh bạch để kiểm soát tốt

“Việt Nam cần tính toán nợ công rõ ràng hơn. Hiện con số nợ công năm 2009 chưa có sự thống nhất: Lúc thì hơn 50% và 49% và mới đây, Chính phủ cũng đưa ra một con số khác 44%... Quốc hội muốn kiểm soát tình hình nợ công thì phải kiểm soát được cả những khoản nợ Chính phủ công khai bảo lãnh lẫn những khoản nợ ngầm” - các chuyên gia cảnh báo.

“Tảng băng nổi thì xử lý khá tốt. Tuy nhiên, còn có những tảng băng chìm, đặc biệt quản lý nợ công không phải lúc nào cũng minh bạch, nhất là đối với Việt Nam, hệ thống dữ liệu không đầy đủ, không có dự báo cho những vấn đề phát sinh nên cần phải chú ý nhiều hơn đến những tảng băng chìm. Trong đó có cả nợ của các doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và kể cả nợ của khu vực tư có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng” - ông Benedict lưu ý.

Ông Đặng Như Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, nêu vấn đề: Các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước mà Chính phủ không công khai bảo lãnh, xử lý nó như thế nào? Ông Benedict giải đáp: “Gốc rễ vẫn là tính minh bạch. Tốt nhất là tập trung đầu mối vào Bộ Tài chính và bộ này đưa ra báo cáo các khoản nợ của Chính phủ, nợ Chính phủ bảo lãnh và nợ không bảo lãnh. Từ đó có đánh giá rủi ro. Đồng thời phải đưa ra được những báo cáo kiểm toán minh bạch để xem sức khỏe tài chính của các công ty, tập đoàn nhà nước như thế nào” - ông Benedict nói.

