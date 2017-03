IMF khuyến nghị Việt Nam : Tính kỹ gói giải pháp kích cầu

Theo đó, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2008 sẽ đạt 6,25%, và có thể giảm xuống 5% trong năm 2009, do môi trường kinh tế toàn cầu đang xấu đi. Với giá các mặt hàng sơ chế đang giảm, lạm phát của Việt Nam được IMF dự báo sẽ giảm xuống một con số vào cuối năm 2009. Thâm hụt cán cân vãng lai đối ngoại dự kiến cũng sẽ giảm do nhập khẩu giảm nhiều hơn so với sự giảm sút của xuất khẩu và kiều hối, nhưng vẫn giữ ở mức cao (khoảng 9% so với GDP) trong năm 2009.

Các cuộc thảo luận giữa phái đoàn IMF với các cơ quan Chính phủ Việt Nam đều có nhất trí chung là cán cân rủi ro hiện đã chuyển từ lạm phát sang tăng trưởng, và điều này đưa đến việc Chính phủ nới lỏng chính sách tiền tệ và tài khóa. Tuy nhiên, phái đoàn IMF nhấn mạnh rằng, vị thế đối ngoại của Việt Nam không được mạnh như các nước khác trong khu vực, và điều đó làm hạn chế khả năng của Chính phủ trong việc theo đuổi các chính sách nới lỏng.

“Dù cho một biện pháp kích cầu nào đó có thể có lý, nếu triển vọng kinh tế vẫn tiếp tục suy giảm thì kích cầu vẫn cần được tính toán kỹ và đưa ra ưu tiên để bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương” – thông báo của ông Benedict Bingham nhấn mạnh. Trong bối cảnh này, phái đoàn IMF khuyến cáo rằng, gói kích cầu được công bố mới đây (lên đến 6 tỷ USD) có thể dẫn đến làm suy yếu vị thế đối ngoại của Việt Nam ngoài mong muốn, khi Việt Nam không có thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài.

Về trung hạn, phái đoàn IMF nhấn mạnh quan điểm là triển vọng vẫn có thuận lợi, trong trường hợp Chính phủ vẫn duy trì các chính sách lành mạnh và tiếp tục cải cách để tăng tính cạnh tranh của Việt Nam. ông Benedict Bingham kết luận: “Giữ vững được đà cải cách trong giai đoạn khó khăn này là rất quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đảm bảo Việt Nam được đặt vào một vị trí tốt hơn khi thế giới thoát khỏi sự suy yếu kinh tế toàn cầu hiện nay”.