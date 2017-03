In hóa đơn giả bị phạt tiền đến 100 triệu đồng

Theo đó, cá nhân, tổ chức kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định thì được tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng trong việc bán hàng hóa, dịch vụ. Nếu không đủ điều kiện tự in có thể đặt in hóa đơn.

Nghị định cũng quy định việc xử phạt hành chính về hóa đơn. Theo đó, phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với hành vi tự in, khởi tạo hóa đơn không đủ nội dung quy định; phạt đến 10 triệu đồng nếu tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ điều kiện. Phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng đối với hành vi in, tự in, khởi tạo hóa đơn hoặc đặt in hóa đơn giả. Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng bị phạt từ 1 đến 5 triệu đồng. Phạt đến 25 triệu đồng khi lập hóa đơn có sai lệch nội dung giữa các liên. Lập và sử dụng hóa đơn khống bị phạt từ 20 đến 100 triệu đồng…

ĐL