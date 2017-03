In hóa đơn giả sẽ bị cấm hành nghề trong ba năm

Theo Tổng cục Thuế, dự thảo đã nêu rất chi tiết mức xử phạt hơn 50 hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn.

Mức xử phạt các hành vi vi phạm đều được tăng lên với mức tối đa là 100 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng, thấp nhất là một triệu đồng thay vì 100 ngàn đồng như hiện nay. Theo dự thảo, hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in sẽ bị phạt 1-5 triệu đồng. Hành vi đặt in không đúng với mẫu hóa đơn đã thông báo gửi cơ quan thuế bị phạt 4-20 triệu đồng. Hành vi sử dụng hóa đơn lưu hành bất hợp pháp để tự lập khống đưa vào hạch toán kế toán bị phạt từ 20 đến 100 triệu đồng... Đặc biệt, nếu in hóa đơn giả sẽ bị phạt từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.

Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh in hóa đơn còn bị buộc phải làm thủ tục tiêu hủy số hóa đơn giả và bị phạt đình chỉ ký hợp đồng in hóa đơn trong thời hạn ba năm kể từ khi hành vi bị phát hiện.