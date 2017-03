In 'lậu' tem hợp chuẩn mũ bảo hiểm

Hôm qua, 30/11, đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã tạm giữ toàn bộ số tem này để điều tra.

"Công ty Sóng Hùng đăng ký kiểm định chất lượng hàng hóa ở Trung tâm tiêu chuẩn đo lường 3 nhưng khi chưa có kết quả hợp quy mà đã in tem trước là sai phạm", ông Lý Ngọc Thắng, Đội trưởng đội quản lý thị trường 4A TP HCM cho biết.

Ông Thắng khẳng định, việc tạm giữ số tem trên là để đảm bảo doanh nghiệp này không "tuồn" ra thị trường khi mũ chưa đạt chuẩn, chứ không phải là tem giả.

Trao đổi với PV sáng nay, Phó Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 Hoàng Lâm cho rằng việc xử lý cảnh cáo là đương nhiên để các doanh nghiệp khác nếu cũng có hành vi này thì dừng ngay lại. "Đây là tiền lệ xấu cần chấn chỉnh ngay", ông Lâm nêu quan điểm.

Hiện Trung tâm 3 đã báo cáo sự việc lên Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng để có quyết định xử lý cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Tem CS chứng nhận quy chuẩn mũ bảo hiểm, do doanh nghiệp tự lấy mẫu, tự mang đi kiểm tra chất lượng và tự công bố đạt chuẩn. Còn tem CR cũng chứng nhận quy chuẩn mũ bảo hiểm nhưng chi tiết hơn bao gồm kiểu dáng, chất lượng, do bên thứ 3 (cơ quan nhà nước) cấp sau khi kiểm tra chất lượng nhưng doanh nghiệp được phép in tem.

Từ ngày 15/11 theo quy định của Bộ Khoa học công nghệ áp dụng quy chuẩn mũ bảo hiểm mới tem CR thay cho tem CS, đến nay đã có 8 doanh nghiệp TP HCM được chứng nhận mũ hợp chuẩn.