Indonesia vượt mặt Trung Quốc về tiêu thụ gạo Việt Nam

Đáng chú ý trong quý I-2016, thị trường Indonesia đã qua mặt thị trường Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu gạo từ Việt Nam nhiều nhất chiếm hơn 28% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tăng hơn 80 lần.

Các thị trường khác cũng tăng mạnh như Trung Quốc chiếm 24%, tăng 51%; Cuba tăng 24%, Malaysia tăng 43%. Chỉ có một số thị trường châu Phi, Hong Kong có sự sụt giảm.

Theo VFA, khu vực thị trường châu Á tăng do tăng mạnh từ Indonesia và Trung Quốc, châu Mỹ cũng tăng đáng kể do tăng Cuba, trong khi châu Phi giảm tương đối do giảm nhiều.

Nguyên nhân do hợp đồng gối đầu chuyển sang từ năm 2015 còn nhiều, đặc biệt là hợp đồng tập trung với Indonesia, Philippines và hợp đồng thương mại ký mới với Trung Quốc.

VFA dự kiến xuất khẩu quý II-2016 sẽ xuất khẩu 1,6 triệu tấn gạo đưa sản lượng gạo xuất khẩu trong sáu tháng đầu năm nay sẽ đạt hơn 3 triệu tấn gạo, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.