IPO Vietcombank: 10 chấm không có gì quá đáng

Cuộc đấu giá “đình đám” và được nhà đầu tư cả nội lẫn ngoại trông đợi nhất năm 2007 sẽ diễn ra chỉ trong hai tuần nữa. Những thông tin chính thức về cuộc đấu giá này đã được ban lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) công bố vào sáng qua (7-12), tại cuộc họp báo thông tin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, chính thức 9 giờ ngày 26-12, tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM sẽ tiến hành IPO Vietcombank (mã VCB).

Đã định giá kỹ lưỡng

Về giá khởi điểm VCB được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố 100.000 đồng/cổ phần ngày 4-12 vừa qua, được ông chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank Nguyễn Hòa Bình khẳng định là “không có gì quá đáng”. Nó rất hợp lý khi căn cứ trên cơ sở định giá, thực tế tình hình của thị trường và nhu cầu của thị trường. Vietcombank đã thuê tư vấn tổ chức quốc tế để định mức giá khởi điểm này.

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết ngân hàng đã dựa trên giá cổ phiếu với các doanh nghiệp tương đồng, căn cứ vào giá trị giao dịch mua bán trên thị trường đối với các ngân hàng trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ... để định. Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình thị trường, Vietcombank có những 45 năm tuổi, cũng có một phạm vi mạng lưới rất rộng, có thương hiệu uy tín. Đây cũng là một trong những ngân hàng tốt nhất ở Việt Nam nên giá 10 chấm là hoàn toàn hợp lý.

Trong phương án IPO Vietcombank, ông Bình cũng cho biết sẽ không bán ra ngoài đồng nào thuộc phần vốn nhà nước mà chỉ gọi thêm vốn bên ngoài vào. Vốn sở hữu nhà nước trong Vietcombank tương đương 70%, nghĩa là sẽ phải huy động thêm 30% từ bên ngoài. Ngày 20-12 tới sẽ là hạn chót để nhà đầu tư bỏ phiếu cuối cùng tham gia đấu giá 97,5 triệu cổ phần của VCB. Sau ngày 26-12, chừng quý I, chậm nhất là đầu quý II năm 2008 thì cổ phiếu Vietcombank được niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Không có chuyện ghìm giá

Theo ban lãnh đạo của Vietcombank, đối tác chiến lược có thể sở hữu tới 15%-20% cổ phần nếu được phép của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, liệu có thể xảy ra việc các nhà đầu tư nước ngoài liên kết ghìm giá đấu bình quân thấp xuống, rồi sau đó mua cổ phiếu chiến lược theo mức giá đấu này để thu lợi? Về băn khoăn này, ông Bình cho hay các nhà đầu tư là một phần của thị trường. Theo quy định, các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua không quá 30% trong 6,5% vốn điều lệ của Vietcombank, tức là họ được phép mua không quá thực tế là 1,95% tính trên vốn điều lệ, tương đương 29,5 triệu cổ phần. Số còn lại do nhà đầu tư trong nước quyết định. Do lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá lần này có thể hàng chục, hàng trăm nghìn người nên kết quả đánh giá thế nào là quyền ở thị trường, ngân hàng không thể can thiệp.

“Chắc chắn không có chuyện nhà đầu tư nước ngoài liên kết với nhau. Riêng đối tác chiến lược sẽ không được phép tham gia IPO lần này nên không có chuyện ghìm giá đấu của Vietcombank” - ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng Giám đốc Vietcombank, khẳng định.

Tuy nhiên, bà Hà thì cho rằng cũng không loại trừ sự cấu kết để “làm giá” của các đại gia với sự ghìm giá thị trường để có được mức giá bình quân thấp nhất, đem lại mức hưởng lợi cao nhất. Nhưng để làm được điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khách quan, nhất là sự “hứng khởi” hay tâm lý thăng hoa của các nhà đầu tư.

Chọn được nhà đầu tư chiến lược sau IPO

Từ việc IPO Bảo Việt, đặt giả thiết nếu đợt IPO này của VCB sẽ không thành công như mong đợi, VCB sẽ phải xử lý ra sao? Ông Bình cho biết Vietcombank hy vọng sẽ bán hết 97,5 triệu cổ phần. Nếu bán không hết có thể sẽ phải đấu giá lại hoặc báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để thay đổi tỷ lệ bán, giảm giá bán hoặc điều chỉnh vốn điều lệ. Nếu điều đó xảy ra là cả một vấn đề nhưng hy vọng không có chuyện đó.

Về đối tác chiến lược, bà Hà cho biết hiện có khoảng 60 tập đoàn lớn hàng đầu thế giới đã quan tâm đến việc trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vietcombank. Tuy nhiên, hiện chỉ có General Electric (Mỹ) lọt vào danh sách nhà đầu tư chiến lược. Bất kể là ứng cử viên nào lọt vào vòng cuối cùng để trở thành nhà đầu tư chiến lược của Vietcombank thì cũng phải là những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới, có đầy đủ uy tín, năng lực, kinh nghiệm hỗ trợ Vietcombank đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngân hàng đầu tư...

Bà Hà cho hay nguyên nhân của sự điều chỉnh là chọn đối tác chiến lược trước rồi mới tiến hành IPO là do việc đàm phán với đối tác chiến lược không đạt được kỳ vọng của Vietcombank và Chính phủ, đặc biệt là vấn đề giá. Cả Chính phủ và Vietcombank đều nhận thấy cần phải thận trọng và cân đối giữa lợi ích của nhà nước, của nhà đầu tư chiến lược cũng như nhà đầu tư nhỏ lẻ. Vì vậy, lãnh đạo Vietcombank cho rằng việc IPO thành công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, bà Hà nhận định.

Trong khi việc đàm phán với các đối tác chiến lược có thể kéo dài, tiến hành IPO sớm cũng là chủ trương mà Vietcombank muốn thực hiện nhằm đảm bảo cam kết với các trái chủ nắm giữ trái phiếu Vietcombank. Tính đến hết ngày 31-12-2007, kế hoạch của Vietcombank sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện IPO. Tuy vậy, khi so sánh mức giá chào của các nhà đầu tư đối với các ngân hàng tại Việt Nam cần phải xem xét các điều khoản trong hợp đồng hợp tác chiến lược chứ không chỉ đơn thuần nhìn vào giá chào bằng tiền, bà Hà nhấn mạnh.