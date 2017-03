Jetstar Pacific tìm cách tránh ra toà vụ kỹ sư tố cáo

Trao đổi với PV, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh nói rằng, đối với trường hợp của ông Bernard John, JPA báo cáo họ đang xem xét giải quyết. Đến nay, hãng cũng chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Ông Thanh nhấn mạnh, quan điểm của Cục Hàng không Việt Nam tại cuộc họp giao ban tháng 2/2010 là vẫn bảo lưu ý kiến trong kết luận chính thức của đoàn thanh tra, tức việc JPA trước đó sa thải vị kỹ sư này là trái pháp luật và hãng phải nhận Bernard John trở lại làm việc. Việc JPA sau đó giải quyết ra sao, hãng cũng phải báo cáo kết quả lên Cục.



Chiều 4/3, lãnh đạo Jetstar Pacific đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Bernard John. Ông Lê Song Lai, Tổng giám đốc JPA, cho hay, hai bên đã cố gắng tìm biện pháp giải quyết ổn thoả để tránh liên quan đến kiện tụng (out of court).



Về việc khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của ông Bernard John như yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, phía Jetstar Pacific đang cố gắng thuyết phục vị kỹ sư này thông qua giải pháp đền bù tài chính, thay vì trở lại làm việc. Được biết, ông Bernard John đã bị phía JPA chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 9/2009.



Do vậy, JPA vẫn đang thuê công ty luật khẩn trương rà soát toàn bộ các căn cứ pháp lý và thực tế cũng như quy trình, thủ tục mà công ty đã thực hiện khi chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bernard. Trên cơ sở đó, hãng sẽ đưa ra hướng giải quyết phù hợp.



"Trong việc xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với vị kỹ sư này, hãng cố gắng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật; tránh bị lợi dụng để giải quyết những hiềm khích, bất đồng của một số cá nhân", Tổng giám đốc JPA nhấn mạnh.



Ông Lai nói rằng đến 15/3 tới sẽ cố gắng giải quyết xong trường hợp của ông Bernard John.



Đối với trường hợp của kỹ sư Digger King, theo tư vấn từ phía luật sư, JPA đã trả 50% lương trong thời gian 3 tháng nghỉ việc tại đây.



Chưa được cấp lại hoàn toàn A check



Đối với những yêu cầu mà Cục Hàng không Việt Nam đặt ra sau khi công bố kết luận thanh tra toàn diện vấn đề an toàn tại JPA, ông Lai nói rằng đến thời điểm này, JPA đang khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu điều hành bảo dưỡng tàu bay (MMOE) để trình Cục phê duyệt lần cuối trong quý I/2010.





Đối với nhà xưởng bảo dưỡng, hãng đã thuê hangar quân sự để chủ động kiểm tra, bảo dưỡng kỹ và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 1/2010.



Hiện JPA đã thực hiện 11 lần bảo dưỡng định kỳ dạng check A (loại bảo dưỡng định kỳ máy bay phải thực hiện sau 250 giờ bay) dưới sự giám sát của Cục Hàng không Việt Nam, song hãng vẫn chưa được cấp lại hoàn toàn năng định mức A.



Đối với việc xử lý các cá nhân có trách nhiệm để xảy ra lỗi hệ thống trong bảo dưỡng máy bay, đến nay, JPA đã miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng Chất lượng kỹ thuật của ông Atanas Stankov; đình chỉ chức vụ Trưởng phòng Bảo dưỡng trong 3 tháng và hủy bỏ vai trò của ông David Andrew trong sơ đồ tổ chức điều hành bảo dưỡng của JPA; thu hồi công nhận chứng chỉ thợ kỹ thuật đối với ông John Louis Korgul và chấm dứt hợp đồng lao động với ông này.



Ông Lại Xuân Thanh cho biết đã nhận được báo cáo của JPA về kết quả thực hiện kết luận thanh tra kỹ thuật.

Ông nhận xét, về sơ bộ, hãng đã triển khai tích cực những yêu cầu trong kết luận. Tuy nhiên, kiểm tra việc thực hiện từng vấn đề cụ thể thì Cục đã giao cho cơ quan chuyên môn, đoàn thanh tra tiếp tục đánh giá, báo cáo.

Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động và được sửa đổi, bổ sung năm 2006, xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan đến xem xét kỷ luật ông Bernard John Louis Korgul McCune, JPA đã vi phạm các quy định của pháp luật như sau:



- JPA thực hiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với ông Bernard không đủ căn cứ pháp lý; không thực hiện đúng quy trình, thủ tục như: không trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với người lao động về lý do xem xét kỷ luật; không có biên bản họp xét kỷ luật; Hội đồng nhân sự xem xét kỷ luật mà không có mặt của người bị kỷ luật; không có nhắc nhở bằng văn bản đối với ông Bernard về các vi phạm kỷ luật, hiệu suất làm việc hoặc hành vi gian dối của người bị kỷ luật; không thông báo trước theo quy định cho ông Bernard trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.



- Văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bernard do ông Jerry Woods - Phó Giám đốc kỹ thuật ký là trái pháp luật vì ông Jerry Woods là người không có đủ tư cách pháp lý để quyết định;



- Hồ sơ chấm dứt hợp đồng lao động với ông Bernard không đúng quy định; có sự hợp thức các văn bản để đối phó với đoàn thanh tra và chống chế về việc làm sai trái.



(Trích kết luận chính thức của Cục Hàng không Việt Nam sau khi thanh tra tại JPA)

