JPMorgan dự báo giá vàng tiếp tục tăng

Vàng trong xu hướng giảm trước tăng sau sáng nay. Lúc 8h22 theo giờ Hà Nội, trên biểu đồ giá hạ 1,8 USD so với mở cửa. Hơn chục phút sau đó, giá lại tăng mức tương tự lên 1.372,8 USD. Trước đó, thị trường trải qua ngày giá dao động khá mạnh, có lúc lên trên 1.375, có lúc xuống dưới 1.355 USD một ounce.



Tuần này, không có nhều tin tức kinh tế đột phá nào được đưa ra. Do đó, các nhà đầu tư chuyển sang theo dõi nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ và châu Á. Tại Mỹ, doanh số vàng đồng xu American Eagle trong tháng 8 này giảm 87% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tháng tư vừa rồi khi giá kim loại quý có đợt giảm hiếm có, Cơ quan đúc tiền Mỹ bán được tới 209.500 ounce vàng đồng xu. Tuy nhiên trong tháng 8 này, doanh số mới chỉ đạt 3.000 ounce, với tốc độ này có thể đạt khoảng 5.000 ounce cho cả tháng.



So với mức đáy 34 tháng hồi tháng 6, cho đến nay thị trường đã hồi phục 16%, và còn kém 19% so với hồi đầu năm. Giá phục hồi trở lại khiến vàng vật chất trở nên kém hấp dẫn với những nhà đầu tư, sưu tập đồng tiền xu tại Mỹ.



Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất tại Ấn Độ đang là vấn đề khó đoán. Chính phủ nước này vừa tiếp tục nâng thuế nhập khẩu lần thứ 3 nhằm hạn chế thâm hụt tài khoản do mua quá nhiều vàng. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn nhận định lượng nhập khẩu của đất nước tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới sẽ tiếp tục ở mức cao. Trong một báo cáo đưa ra hôm 15/8, JPMorgan Chase cho rằng nhu cầu vàng tại Ấn Độ và những bất ổn tại Nam Phi có thể khiến giá vàng tiếp tục tăng trong 4 đến 5 tuần tới.





Theo Thanh Bình (VNE)