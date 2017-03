KCN Hiệp Phước: Đau đầu chuyện cắt điện

“Hepza mong muốn Điện lực Hiệp Phước phải làm hết sức mình để bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nếu cúp điện thì thiệt hại sẽ rất lớn... Đề nghị lãnh đạo Điện lực Hiệp Phước phải tìm phương án tối ưu. Trường hợp bất khả kháng phải cắt điện thì phải thỏa thuận với doanh nghiệp để chia sẻ thiệt hại này và phải báo cáo Hepza để Hepza báo cáo UBND TP.HCM xin ý kiến chỉ đạo sớm”. Ông Nguyễn Văn Phước, Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), kết luận tại cuộc họp chiều 15-7 tại KCN Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Doanh nghiệp lãnh đủ

Theo Điện lực Hiệp Phước, nơi này sẽ cắt điện KCN Hiệp Phước trong bốn ngày (từ 25 đến 28-7) để phục vụ thi công đường dây điện 220 kV Nhơn Trạch - Nhà Bè. Thời gian phải cắt điện doanh nghiệp hết 50 giờ (gồm 28 giờ rơi vào thứ Bảy, Chủ nhật và 22 giờ rơi vào thứ Hai, thứ Ba). Riêng Điện lực Hiệp Phước phải tự cắt điện tới 94 giờ để làm nguội tổ máy.

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT), cho biết việc cắt điện trong bốn ngày của Điện lực Hiệp Phước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công cảng container của SPCT. “Dự kiến chúng tôi bị thiệt hại 530-550 ngàn USD” - bà Quỳnh tính toán. Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Công ty Hai Thanh Food, còn tính ra tổng thiệt hại của 60 doanh nghiệp trong KCN khoảng chín triệu USD.

Thiệt hại ai đền bù?

Trong phần giải trình, ông Phạm Hồng Tiến, đại diện của Điện lực Hiệp Phước, đưa ra bốn phương án cho việc cắt điện. Nghe vậy, một doanh nghiệp bất bình nói: “Doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề, ai sẽ đền bù? Rốt cuộc là có cắt điện hay không? Nếu cắt thì cắt như thế nào, kết quả ra sao? Tôi cho rằng cả bốn phương án này đều không khả thi”.

Chia sẻ, ông Nguyễn Xuân Hán, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước (gọi tắt là HIPC, chủ đầu tư KCN này), cho rằng đường dây 110 kV mà Điện lực Hiệp Phước cắt không liên quan gì đến đường dây phát điện của Điện lực Hiệp Phước cấp cho các doanh nghiệp vì đây là hai hệ thống riêng. “Do đó, Điện lực Hiệp Phước hoàn toàn có thể vừa cắt đường dây 110 kV vừa cấp điện cho 60-70 doanh nghiệp tại đây mà không hề hấn gì” - ông Hán nói. Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Giám đốc Điện lực TP.HCM, đưa ra kết luận chung chung: “Việc chạy một tổ máy có ảnh hưởng hay không chưa thể đánh giá ngay được”.

Ông Henry Lin, Phó Tổng Giám đốc Điện lực Hiệp Phước, tuyên bố: “Rất xin lỗi khách hàng vì Điện lực Hiệp Phước không thể bảo đảm an toàn nếu phát điện bởi vì việc xử lý này vượt quá trách nhiệm của Điện lực Hiệp Phước. Do đó, chúng tôi vẫn cắt điện”. Ông Nguyễn Xuân Hán không đồng tình: “Không cần biết lý do nhưng kinh doanh thì phải có lúc lời lúc lỗ. Do đó, kiến nghị Hepza, Điện lực TP.HCM buộc Điện lực Hiệp Phước phải trình bày rõ lý do phải cắt điện. Trong trường hợp không thể không cúp thì phải thỏa thuận với doanh nghiệp”.

Bốn phương án cho việc cắt điện do ông Phạm Hồng Tiến, đại diện của Điện lực Hiệp Phước, đưa ra là: Phương án 1: Làm thế nào để thi công mà không phải cắt điện. Điều này không khả thi vì “vướng hai làn đạn” (đường dây 220 kV đang thi công và hệ thống 110 kV của Điện lực Hiệp Phước) sẽ cực kỳ nguy hiểm cho công nhân. Phương án 2: Cắt điện ban ngày và mua điện của Điện lực TP.HCM. Thế nhưng đường dây trung thế của Điện lực TP.HCM cũng bị cắt trong thời gian này nên muốn đấu nối cũng không khả thi. Phương án 3: Nếu Điện lực Hiệp Phước vận hành một tổ máy thì phải chạy thấp tải, phôi bị ảnh hưởng, dễ cháy thiết bị và cũng không khả thi vì dễ hư hỏng thiết bị của khách hàng. Phương án 4: Cắt điện và dừng toàn bộ là... khả thi nhất.