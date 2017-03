Kế toán dựng hiện trường giả vụ cướp 230 triệu đồng

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT, Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tên Trần Viết Hùng (35 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), là nhân viên kế toán kiêm thủ quỹ Trạm xăng dầu Hồng Lĩnh về tội tạo hiện trường giả lấy đi 230 triệu đồng của cơ quan.

Ngày 31/3, Công an thị xã Hồng Lĩnh nhận được tin báo xảy ra vụ cướp táo tợn tại Trạm xăng dầu Hồng Lĩnh. Lúc đó Hùng, người trực tối hôm đó khai báo đã bị 4 kẻ lạ mặt vào giả vờ mua xăng rồi gí súng cướp đi 230 triệu đồng lúc 3h sáng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ cướp, cơ quan chức năng đã có những nghi ngờ về lời khai của tên Hùng, đối tượng điều tra của vụ án được các điều tra viên tập trung vào người kế toán kiêm thủ quỹ của trạm xăng này.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi của cơ quan chức năng, tên Hùng đã lộ diện chính là kẻ gây ra vụ cướp giả tạo trên và lấy đi 230 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, tên Hùng có “dính” đến cờ bạc và chơi đề, do vỡ nợ nên đã nghĩ ra cách lấy tiền của cơ quan bằng việc tạo hiện trường giả rồi tố giác là bị cướp.