Kem Merino có đinh

Trong đơn gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trương Tín (chung cư Phước Long B, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM) cho biết khoảng 2 giờ chiều 17-2, ông mua hai cây kem đậu đỏ Merino tại nhà hàng BCR (khu dân cư Trường Thạnh, đường Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9). Con gái ông lột bao bì ra và cắn vào đầu cây kem nhưng không thể. Cháu nhờ mẹ cắn cũng không được vì có vật gì quá cứng. Khi kem tan chảy thì lòi ra một con ốc vít, chất liệu bằng thép có sáu cạnh.

Ông Phạm Văn Hùng - Giám đốc nhà hàng gọi điện thoại đến Công ty TNHH một thành viên Ki Do (nhà sản xuất) để phản ánh rồi thông tin lại là “bên Ki Do nói đổi cho khách hàng mấy cây kem khác là được”.

Ông rất bức xúc trước phản hồi này và giới thiệu tên, công việc đang làm (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) và đề nghị cơ quan chức năng đến giải quyết. Phía nhà hàng gọi lại cho công ty. Sau đó, nhân viên của Ki Do có điện thoại đến xin lỗi ông và hứa sẽ điều tra làm rõ, xin lỗi công khai, có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tổn thất về tinh thần cho gia đình ông cũng như thông tin đến những người tiêu dùng khác. Ông yêu cầu nhà hàng giữ lại và bảo quản dị vật để trao lại cho Ki Do. “Như vậy, Ki Do rất thiếu tôn trọng khách hàng và rất “coi mặt” người tiêu dùng. Khi biết người tiêu dùng biết chút ít luật pháp thì Ki Do mới thể hiện chút ít “thiện chí”. Cũng may là chiếc ốc vít đó chưa chạy vào bụng đứa trẻ. Răng chỉ bị tê buốt một thời gian” - ông Tín nêu trong thư.

Cây kem có đinh. Ảnh: TT

Ông Tín cho biết thêm nhiều lần ông yêu cầu thực hiện cam kết nhưng phía Ki Do nói họ làm ăn kinh doanh lớn nên để qua rằm giải quyết, vì năm mới họ kiêng cữ. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công ty không hề xin lỗi và hỏi thăm về tình hình sức khỏe của vợ con ông - những người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm của công ty.

Sau nhiều lần khiếu nại đến Ki Do, chiều 14-3, đại diện của hãng kem đã đến nơi ông giảng dạy đưa ông bức thư có nội dung thừa nhận vụ việc. Trong thư, bà Hồ Ngọc Anh, Giám đốc chất lượng phía Ki Do, cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ máy móc - thiết bị tại vị trí chiết rót và những form (mẫu) ghi nhận trong quá trình kiểm tra trong ca (nhật ký sản xuất trong ca) và nghi ngờ khả năng ốc vít bị rớt trong giai đoạn này (nhật ký ghi nhận có sự sửa chữa thiết bị). Tuy nhiên, chúng tôi đã không phát hiện ra sự cố để loại trừ ngay từ lúc đầu. Chúng tôi rất cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin để chúng tôi có những biện pháp rà soát tích cực hơn nữa. Hiện nay, để khắc phục tình trạng này có thể tiếp diễn, chúng tôi đã thay toàn bộ ốc vít của khu vực chiết rót bằng loại đầu vít có kích thước lớn hơn kích thước khuôn để đảm bảo không tái diễn tình trạng này làm phiền lòng đến khách hàng”.

Ông Tín cho biết: “Tôi và gia đình không đồng ý cách chăm sóc khách hàng như trên của phía Ki Do. Sự việc cây kem có lẫn đinh đã quá rõ, có sự chứng kiến của nhiều người, phía công ty cũng đã nhìn nhận”. Ông băn khoăn liệu công ty có thu hồi toàn bộ sản phẩm để kiểm tra, cảnh báo trên toàn quốc để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, yêu cầu các đại lý nộp hết sản phẩm đó cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý. “Nếu phía Ki Do không làm đúng quy định pháp luật về việc xử lý hàng hóa có khuyết tật và không đạt chất lượng theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật An toàn Thực phẩm thì tôi sẽ kiện công ty ra tòa để bảo vệ người quyền lợi chính đáng và cảnh báo cho những người tiêu dùng khác” - ông Tín nhấn mạnh.

Chiều 20-3, ông Nguyễn Đình Tứ - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Ki Do, đại diện công ty đã đến trao thư xin lỗi ông Tín cùng vợ con ông. Thư nêu: Trong mọi trường hợp sản phẩm bị lỗi, công ty xin nhận trách nhiệm và tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng. Công ty cảm ơn ông đã phản ánh, góp phần giúp công ty rút ra những bài học kinh nghiệm.

PHƯƠNG LOAN