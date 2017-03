Kênh đầu tư nào hấp dẫn nhất trong năm nay?

Giá vàng tăng mạnh Những ngày vừa qua giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh. Đến ngày 6-2 đã vượt 1.170 USD/oz. Triển vọng kinh tế toàn cầu kém lạc quan có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế Mỹ và nền kinh tế các nước. Điều này đẩy giá vàng tăng và giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trước diễn biến mới này, nhiều người có xu hướng đầu tư mạnh vào vàng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo cùng với lợi nhuận là rủi ro rất lớn, do đó các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Với thị trường chứng khoán, các chuyên gia nhận định khả năng tăng trưởng trong dài hạn là khá lạc quan, do đang được hỗ trợ bởi sự cải thiện của kinh tế vĩ mô. Thêm nữa, Chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường này như nới room cho nhà đầu tư nước ngoài. Có điều trong thời gian qua, chứng khoán còn nhiều yếu tố bất định và bị ảnh hưởng khá lớn từ chứng khoán toàn cầu. Kiểm soát chặt tiền vào bất động sản Báo cáo kinh tế vĩ mô của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) nhận định sự phục hồi của bất động sản là tín hiệu tích cực với nền kinh tế. Song cần thận trọng với sự tăng trưởng của thị trường này và ngăn ngừa sự hình thành bong bóng bất động sản có tính chu kỳ. Cũng chính vì lý do này, NHNN cho hay năm nay sẽ kiểm soát chặt dòng chảy vốn vào bất động sản. Bởi bài học về việc “vung tay quá trán” cho vay vào bất động sản những năm trước đây vẫn còn hiện hữu nên việc kiểm soát chặt là điều cần thiết.