Kênh hòa giải DN-người tiêu dùng

Quảng cáo gây nhầm lẫn khi so sánh nhiều hãng đồ điện lạnh quảng cáo sản phẩm của mình có tính năng ưu việt như tiết kiệm điện 50%-60% so với máy lạnh thông thường, tính năng diệt, vô hiệu hóa vi khuẩn lên đến 99,9%... Các thông điệp này dễ gây hiểu nhầm cho NTD về sự so sánh giữa máy lạnh của hãng này với máy lạnh của hãng khác. Tuy nhiên, thực chất chỉ là so sánh giữa máy lạnh đời cũ và máy lạnh đời mới của cùng một hãng đó mà thôi. Theo báo cáo của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương)