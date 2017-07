Kêu trời vì vải siêu rẻ chỉ 6.000 đồng/mét

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ một loạt khó khăn cho ngành dệt may.

Vướng trong vay vốn

Cụ thể, đối với khoản vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) của Vinatex, ngày 10-11-2015, thực hiện hiệp định của Chính phủ với ADB, Vinatex được tham gia “Chương trình cải cách doanh nghiệp (DN) nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty - Dự án 2” và được ADB cho vay số tiền là 100 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; 5 triệu USD từ nguồn vốn vay đặc biệt, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý khoản vay. Đến nay Vinatex mới giải ngân được 61 triệu USD. Phần còn lại chưa giải ngân được do vướng mắc về tài sản đảm bảo.

Vinatex đã rất nhiều lần đề xuất được dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo, do Vinatex là công ty mẹ nên tài sản chính của Vinatex là cổ phiếu của các đơn vị thành viên.

Trong khi cổ phiếu sở hữu của Vinatex trên thị trường chứng khoán có giá trị cao gấp nhiều lần so với mệnh giá và có tỉ suất lợi nhuận trên vốn cao trong nhiều năm liên tiếp và đều là các thương hiệu lớn tại Việt Nam như cổ phiếu Tổng Công ty May Việt Tiến, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, Công ty Cổ phần Dệt may Huế..., tuy nhiên không được Bộ Tài chính chấp thuận.

Do vậy, Vinatex kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Vinatex được sử dụng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo các khoản vay ADB.

70% vải phải nhập khẩu

Về quy hoạch ngành, Vinatex cho rằng định hướng phát triển ngành chưa đáp ứng được định hướng lâu dài cho sự phát triển và sự thay đổi của thị trường, vì vậy thiếu sự cạnh tranh và ổn định, sự thu hút đối với người lao động.

Ngoài ra còn gây ra sự cạnh tranh gay gắt, giành giật khách hàng không lành mạnh giữa các DN trong nước, giữa DN trong nước và FDI.

Công nghiệp phụ trợ dệt may chưa phát triển. Tình trạng “nút thắt cổ chai” tại công đoạn dệt nhuộm, vải không đủ phục vụ may (trên 70% vải là nhập khẩu), tạo ra sự phát triển mất cân đối và dễ bị tổn thương.

Các DN dệt may Việt Nam hầu hết có quy mô vừa và nhỏ. Với khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế, nếu không liên kết với một số DN lớn thì những DN này cũng khó tồn tại, chưa nói tới việc cạnh tranh quốc tế.

Việc phát triển cây bông, cây dâu, tằm và một số cây nguyên liệu khác rất khó do tiếp cận đất đai, cánh đồng lớn để đưa cơ giới và công nghệ cao vào phát triển cây nguyên liệu năng suất cao.

Do vậy, Vinatex đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 cho các ngành thâm dụng lao động chiếm tỉ trọng gần 40% xuất khẩu của cả nước, có nhiều cơ hội tiếp tục là ngành trọng yếu trong xuất khẩu của Việt Nam.

Theo đó, đưa ra những chính sách cụ thể nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp phụ trợ; thu hút và khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất nguyên liệu chính của ngành dệt may, da giày với điều kiện bảo đảm sản xuất xanh-sạch...; đề nghị Chính phủ có giải pháp và chỉ đạo các địa phương ủng hộ đầu tư dệt nhuộm.



Vinatex đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn hàng nhập lậu tiểu ngạch, trốn thuế... để bảo vệ DN làm ăn chân chính.

Kêu trời vì vải siêu rẻ



Ngoài ra, Vinatex đề nghị Chính phủ xem xét, nghiên cứu có những điều chỉnh giảm tỉ lệ đóng BHXH nhằm phù hợp cho DN trước áp lực về nguồn chi lương, nhân công, sản xuất và cạnh tranh trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.

Vinatex cũng đề nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ, ngành có chính sách hỗ trợ DN trong việc tiếp cận vốn một cách hữu hiệu hơn. Cụ thể, tiếp tục giảm lãi suất cho vay, từng bước tiệm cận mức lãi suất cho vay của các nước trong khu vực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất.

Nới lỏng các điều kiện vay vốn và/hoặc triển khai các gói hỗ trợ vốn chuyên biệt cho các DN nhỏ và vừa. Có chính sách tỉ giá phù hợp theo hướng cho hỗ trợ xuất khẩu.

Đặc biệt, Vinatex đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn hàng nhập lậu tiểu ngạch, trốn thuế do tình trạng hàng nhập lậu vải và nguyên phụ liệu dệt may tràn lan trên thị trường, gây khó khăn cho DN nội địa.

Cụ thể, vải nhập lậu được bán tại TP.HCM với giá chỉ 6.000-7.000 đồng/mét.