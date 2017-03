Khách sạn năm sao sẽ bớt ế

Ông Trương An Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty Savills Việt Nam, nói nguyên nhân khiến giá phòng khách sạn năm 2013 rớt là do nguồn cung tăng quá mạnh. Cụ thể, năm 2013, số phòng khách sạn tại TP.HCM tăng 10% so với năm 2012, đây được coi là mức tăng nhiều nhất trong một số năm trở lại đây. Điều đặc biệt là nguồn cung tăng mạnh chủ yếu ở khu vực khách sạn năm sao. Từ lý do này khiến các khách sạn năm sao bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cũng như du lịch đều dự báo kinh doanh khách sạn có thể sẽ ổn định và được mùa hơn trong năm nay. Theo ông Dương, năm 2014 được đánh giá là nguồn cung khách sạn cũng như công suất phòng sẽ ổn định hơn năm trước. Trong đó, riêng những tháng đầu năm 2014, tại TP.HCM thị trường sẽ đón nhận thêm khoảng 800 phòng khách sạn từ ba sao đến năm sao, nâng tổng nguồn cung phòng khách sạn tại TP này lên tới trên 13.000 phòng. Ngoài ra, tại Hà Nội thị trường cũng chuẩn bị đón nhận thêm khoảng 1.000 phòng trong cả năm 2014, nâng tổng nguồn cung lên tới gần 9.000 phòng.

Hiện mức giá khách sạn ba đến năm sao tại TP.HCM trung bình khoảng 88 USD/phòng/đêm, tương đương trên 1.700.000 đồng/phòng/đêm. Trong khi đó, giá phòng khách sạn ở Hà Nội ở mức thấp hơn, khoảng 80 USD/phòng/đêm, tương đương trên 1.600.000 đồng/phòng/đêm.

Theo Savills Việt Nam, về cơ cấu nguồn cung thì tại TP.HCM có đến 40% là khách sạn năm sao, còn ở Hà Nội con số này cao hơn, tức là có đến 52% nguồn cung phòng khách sạn là khách sạn năm sao. Lý do nguồn cung khách sạn năm sao cao là do nhu cầu cũng như mức chi trả của khách quốc tế ở hai TP này khá cao. Ông Tào Văn Nghệ, Phó Chủ tịch Hội Khách sạn Việt Nam, cũng cho rằng năm 2014 sẽ là năm có thể khả quan với những người kinh doanh khách sạn. Trong đó giá phòng khách sạn sẽ không “rớt” như năm 2013 mà sẽ ổn định hơn.

MAI PHƯƠNG