Khan giấy, nhà in chạy cầm hơi

Từ tháng 3 đến giữa tháng 4-2008, thị trường giấy in báo trong nước trở nên rất khan hiếm, nhiều nhà in phải sản xuất cầm chừng, hoặc chấp nhận lỗ do phải mua giấy trôi nổi với giá cao hơn khoảng 1,5-2 triệu đồng/tấn so với giấy của các nhà máy sản xuất. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4, nhiều đầu mối giấy in trôi nổi cũng hết sạch hàng.

Các nhà in “chạy ăn từng bữa”

Theo ông Nguyễn Quỳnh Thắng, Giám đốc Nhà in Báo Nhân Dân, tư tháng 3 đến giữa tháng 4, tình trạng khan hiếm giấy in báo trở nên trầm trọng. Dù có hơn 100 tấn giấy được dự trữ từ cuối năm 2007 nhưng Nhà in Báo Nhân Dân cũng lao đao. Nếu tình trạng khan hiếm giấy kéo dài thêm một tuần nữa thì Nhà in Báo Nhân Dân cũng phải chấp nhận tìm mua giấy in trôi nổi với giá “cắt cổ”.

Ông Thắng cho biết thêm từ 16-4 đến nay, tình hình cung cấp giấy có vẻ đỡ căng thẳng hơn nhưng các nhà cung cấp lại đồng loạt tăng giá (từ 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/tấn).

Nhà in Quân đội nhân dân là một trong những đơn vị được ưu tiên cung ứng giấy in báo. Tuy nhiên, trong tình thế căng thẳng vừa qua, nhà in này cũng chỉ được Công ty giấy Tân Mai cung ứng khoảng 75% lượng giấy so với trước. Nhà in này cũng đã sử dụng hết lượng giấy tích trữ từ cuối năm 2007. Nếu tình trạng khan hiếm còn kéo dài thì... cũng phải phải gom hàng trôi nổi trên thị trường.

Giá nguyên, nhiên liệu tăng, nhà cung cấp “ém” hàng

Theo một lãnh đạo Nhà in Báo Hà Nội Mới, dù nhu cầu sản xuất báo in trong nước không tăng nhưng thị trường giấy in trở nên hết sức căng thẳng do Công ty giấy Tân Mai chỉ cung cấp cho thị trường khoảng 70% (dù đã sản xuất hết công suất), 30% còn lại phụ thuộc vào nguồn giấy nhập khẩu. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3, các đối tác chính (trong đó có hai nước Philippines và Indonesia) đã không chào giá. Các đề nghị báo giá không nhận được trả lời từ phía nhà cung cấp khiến cho nhiều đơn vị cho rằng đối tác nước ngoài bắt tay nhau “ém” hàng nhằm nâng giá.

Ông Võ Sỹ Dởng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam, cho biết các nước ngưng cung cấp giấy do nguyên liệu đầu vào tăng theo xu thế tăng giá chung của thế giới, trong đó có năng lượng. Nguyên liệu tăng cũng khiến cho một số nhà máy sản xuất giấy ASEAN ngưng sản xuất, dẫn đến tình trạng khan hiếm giấy. Cũng theo ông Dởng, một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng khan hiếm này là do giá cước vận tải tăng, việc vận chuyển giấy từ phía nam ra bắc không kịp.

Ông Dởng cho biết thêm một số nhà máy đã sản xuất hết công suất, vượt 10%-20% nhưng vẫn không đủ cung cấp cho nhu cầu trong nước. Do các nhà sản xuất phải nhập nguyên liệu đầu vào (bột giấy, dầu, năng lượng...) nên giá giấy càng bị đẩy lên cao.

Giảm thuế nhập khẩu giấy

Ông Võ Sỹ Dởng cho rằng giải pháp chính là các nhà máy trong nước phải chạy tối đa công suất, thậm chí phải bù lỗ.

Tin từ Cục Công nghiệp nhẹ - Bộ Công thương cho biết sắp tới sẽ phải xem xét, chuyển hướng kinh doanh của một số nhà máy tại phía bắc từ sản xuất bao bì sang sản xuất giấy in báo, trong đó có Nhà máy giấy Thanh Hóa, Công ty giấy Bãi Bằng...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Quỳnh Thắng cho rằng giải pháp này không thể giải quyết ngay được tình hình khan hiếm giấy và giá giấy sẽ tăng vọt vì các đơn vị này phải đầu tư dây chuyền công nghệ hoàn toàn mới với vốn đầu tư rất cao. Ông Thắng đề xuất một giải pháp tức thời là giảm thuế nhập khẩu giấy với một số nước ngoài ASEAN như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... từ 30% xuống 5% hoặc 10%. Đây là những quốc gia cung cấp giấy từ lâu với mức thuế suất nhập khẩu là 30% (so với ASEAN là 5%).

Liên danh đầu tư sản xuất - tiêu thụ

Về lâu dài, theo ông Thắng, Chính phủ cần đầu tư mở rộng một số nhà máy sản xuất giấy để đáp ứng 30% nhu cầu giấy mà lâu nay vẫn phải nhập của nước ngoài. Ông Thắng cũng đưa ra một gợi ý: Các nhà in liên danh với nhau cùng ký cam kết với một số đơn vị tư nhân có tiềm lực về kinh tế nhưng còn ngần ngại về đầu ra. Theo đó, các nhà in cam kết sẽ tiêu thụ giấy của các doanh nghiệp này dù thị trường biến đổi thế nào. Như vậy sẽ giúp các đơn vị tư nhân có tiềm lực kinh tế mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực này.