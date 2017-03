Khan hàng trái cây chưng Tết

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết nhưng những gian hàng trái cây để chưng ngày Tết tại các chợ vẫn buồn hiu. Chỉ có tiểu thương trưng bày hàng, còn người mua thì hầu như ít thấy.

Bưởi mất mùa

“Nhà vườn chúng tôi năm nay thất mùa, năng suất bưởi kém hơn những năm trước. Vậy mà giá bưởi lại vẫn rẻ” - ông Hồ Văn Vẹn, thuộc ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, một người trồng bưởi, cho biết. Ông Vẹn dẫn chứng, mọi năm 1.000 m2 vườn của ông thường đạt ba tấn trở lên nhưng năm nay vẫn diện tích đó lại chỉ đạt 1,8 đến hai tấn. Trong khi đó, giá phân bón lại tăng. Đã vậy giá bưởi năm nay cũng thấp hơn rất nhiều so với năm trước.

Cụ thể, nếu như tầm này năm ngoái, giá bưởi để chưng các nhà vườn thường bán được giá 14.000 đồng/kg nhưng đến năm nay thì chỉ còn bán được ở mức 11.000 đến 12.000 đồng/kg. Còn những loại bưởi nhỏ chỉ dao động từ 4.000 đến 5.000 đồng/kg, trong khi cùng kỳ năm ngoái giá bưởi loại này cũng đến 7.000- 8.000 đồng/kg. “Nhà vườn năm nay không có bưởi nhưng vẫn phải bán rẻ” - ông Vẹn thở dài.

Giá bưởi rẻ như vậy nên nhiều nhà vườn thay vì bán cho các thương lái đã tự tay chuyên chở lên bán cho các chợ đầu mối, chợ lẻ và kiêm cả bán đến tận tay người tiêu dùng. Ông Vẹn giải thích: “Có như vậy thì chúng tôi mới bớt lỗ chứ bán cho các thương lái họ mua rẻ quá. Tôi tự đi bán thì còn được 5.000 đồng/kg chứ bán lại cho thương lái thu mua thì chỉ có 3.500 đồng/kg”.

Tại chợ Bến Thành, những sạp trái cây bên cửa Bắc với đủ loại bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, dưa hấu không hạt... cũng đã bắt đầu được bày bán để chưng ngày Tết. Theo chị Dung - một tiểu thương tại chợ này thì cận Tết, hai loại trái cây được người tiêu dùng mua về nhiều nhất là bưởi và dưa hấu. Mức giá của hai mặt hàng này thì đến nay vẫn chưa có biến động nhiều. Giá bưởi Năm Roi đẹp để chưng là 17.000 đồng/kg, dưa hấu không hạt 15.000 đồng/kg, dưa hấu đỏ 10.000 đồng/kg...

“Đây là mức giá của ngày thường chứ không phải giá của chợ Tết. Có thể hai đến ba ngày nữa giá dưa hấu sẽ tăng thêm từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg” - chị Dung nhấn mạnh. Tại Siêu thị Maxi Mark, giá bưởi Năm Roi thường cũng được bán từ 7.500 đến 8.000 đồng/kg.

Sức mua trái cây tại các chợ lẻ và chợ đầu mối hầu như chưa tăng mạnh như các mặt hàng thiết yếu khác. Nguyên nhân là do tâm lý người tiêu dùng thường từ 25 đến 27 (âm lịch) mới bắt đầu đi mua trái cây. Điều này cũng lý giải tại sao giá của các mặt hàng này chưa tăng nhiều so với ngày thường.

Nguồn về chỉ bằng nửa năm ngoái

Theo ông Nguyễn Văn Hoay, Phòng Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, nguồn hàng trái cây đặc biệt là hai loại dưa hấu và bưởi năm nay về giảm mạnh, chỉ bằng nửa so với năm ngoái. Nguyên nhân là do các nhà vườn và một số đầu mối cung cấp trái cây năm nay đang giữ hàng chờ giá lên cao mới đưa về. Vậy nên những ngày qua, lượng dưa hấu, bưởi về chợ rất thấp. Tiêu biểu, lượng dưa hấu về chợ những ngày qua mới chỉ đạt năm đến bảy tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay cả về giá, hiện mức giá của hai mặt hàng này tại chợ đầu mối Thủ Đức cũng chỉ nhích nhẹ, chênh lệch không nhiều so với ngày thường. Cụ thể, giá dưa hấu tăng thêm từ 500 đến 700 đồng/kg, bưởi tăng 2.000 đồng/kg...

Cũng theo ông Hoay, có thể từ ngày 25 trở đi thì nguồn hàng về chợ đầu mối sẽ nhiều hơn. Khi đó, mức giá cũng có thể thay đổi. “Tuy nhiên, mức tăng ở các chợ đầu mối sẽ không mạnh như các chợ lẻ. Trong đó, giá dưa hấu có thể sẽ bị tiểu thương chợ lẻ đội lên cao”- ông Hoay nhận định.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, theo Phòng Kinh doanh thì tính đến nay, lượng dưa hấu tròn về chợ này cũng chưa nhiều.

Việc nguồn hàng trái cây năm nay dù ít đi nhưng mức giá đến thời điểm này vẫn chưa tăng cao được đánh giá là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, người tiêu dùng nên có những chuẩn bị sớm cho mình, không nên để tới ngày cận Tết mới đổ xô đi mua sắm. Điều này sẽ dễ dẫn đến quá tải, tiểu thương thấy hút hàng và dễ nâng giá mạnh.