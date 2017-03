Khan hiếm hoa tươi cho ngày 20-11

Nguồn hoa cung ứng từ Hà Nội dịp này giảm mạnh, chủ yếu từ Trung Quốc, Thái Lan, Đà Lạt... Giá cả các loại hoa năm nay tăng từ 30% đến 40%.

Chiều hôm qua, một lẵng hoa hồng có giá 100.000 đồng, hoa cẩm chướng khoảng 70 đến 80 ngàn đồng/lẵng, hoa ly kết hợp với hoa lan có giá từ 250 đến 300 ngàn đồng/lẵng... Nhìn chung, các tiệm hoa chủ yếu bán các loại như hoa hồng, ly, lan, còn những thạch thảo, cúc, đồng tiền... không phổ biến lắm. Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Bến Thành (TP.HCM), năm nay bán chậm hơn nhiều so với mọi năm. Đây là thời gian cao điểm rồi nhưng chỉ bán được lai rai.

Các tiệm hoa chủ yếu cắm và bán theo lẵng. Giá cũng không cao so với giá ở các chợ. Một lẵng hoa hồng có giá trên 100 ngàn đồng, hoa ly lớn có giá từ 300 đến 500 ngàn đồng... Hoa hồng được giới học sinh, sinh viên mua nhiều nhất. Còn đa số khách hàng khác lựa chọn hoa ly và lan. Một phần do những loại hoa này đắt hơn không đáng kể so với mọi năm, mặt khác nó còn mang nhiều ý nghĩa để tặng thầy cô.

Chủ tiệm hoa Những Chàng Trai (527A Nguyễn Tri Phương, quận 10) cho biết: “Chúng tôi bán hai loại hoa ly và lan là chủ yếu. Hoa hồng năm nay giá gốc đắt, hơn nữa đã được giữ trong phòng lạnh rất lâu nên khách hàng lúc mua về cắm, hoa sẽ héo rất nhanh”. Hầu hết các tiệm hoa đều có chương trình giao hoa tận nhà, miễn phí đối với những địa chỉ ở nội thành. Tuy nhiên, lượng khách năm nay vẫn ít hơn những năm trước.

Quanh các trường đại học đều rất vắng kẻ bán lẫn người mua. Năm nay, sinh viên các trường cũng không mặn mà gì với việc bán hoa trong dịp 20-11. Bạn Nguyễn Thị Hạnh (Đại học Công nghiệp) cho biết: “Năm nay hoa đắt quá, lại không đẹp nên không sinh viên nào dám đi làm thêm”. Khu vực Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Sư phạm (quận 5) cũng xuất hiện một số nhóm sinh viên bày hoa ra bán nhưng không có nhiều khách ghé mua.