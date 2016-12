Khi giá xăng tăng lên mức cao nhất từ đầu năm

Chỉ số giá tiêu dùng tăng Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2016 tăng 0,48% so với tháng trước. Như vậy, CPI 11 tháng tăng 4,5% so với tháng 12-2015 (dư địa theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho năm 2016 còn khoảng 0,5%). Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, khẳng định việc tăng giá xăng, dầu ngày 20-12 sẽ không tác động nhiều đến CPI tháng 12 và mục tiêu cả năm 2016. Nhiều áp lực Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính mới đây cho biết từ nay đến cuối năm, giá cả chịu nhiều áp lực do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp lễ, tết; diễn biến thất thường của thời tiết tác động tới giá lương thực, thực phẩm; giá xăng, dầu có xu hướng hồi phục.