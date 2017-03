Khi Vinashin làm... xe máy

Không xâm phạm bản quyền kiểu dáng công nghiệpKết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) về xe Diamond Blue do viện trưởng Phạm Đình Chướng ký cho rằng không có căn cứ kết luận hành vi xâm phạm bản quyền đối với kiểu dáng công nghiệp xe máy Piaggio Vespa LX 125. Còn ông Vũ Mạnh Hà cho rằng thiết kế của xe LX 125 là do Piaggio mua của một đơn vị khác nên họ không có quyền khiếu kiện về kiểu dáng công nghiệp. Xe Diamond Blue đã được công ty cung cấp từ Trung Quốc mua thiết kế kiểu dáng và Vinashinmotor làm đúng theo căn cứ pháp luật.Trước sự băn khoăn của dư luận, chiều 24-9, Piaggio VN đã có thông cáo báo chí về sự việc. Tuy nhiên, thông cáo của doanh nghiệp này không nhắc đến và không khẳng định loại xe Diamond Blue là “hàng nhái”. Thông cáo viết: “Gần đây Piaggio VN nhận được các thông tin trên báo chí về một mẫu xe giống thiết kế của xe Vespa LX. Đây không phải lần đầu tiên Piaggio VN và Piaggio toàn cầu gặp những trường hợp như vậy. Nhiều công ty từng sản xuất sản phẩm ăn theo thiết kế của Vespa nhưng họ đều thất bại vì sản phẩm không đạt tới chất lượng thiết kế và giá trị công nghệ cao cấp như của Vespa. Piaggio tin rằng người tiêu dùng VN đủ tỉnh táo để nhận biết giá trị khác biệt của xe chính hãng so với các dòng sản phẩm khác ăn theo”.