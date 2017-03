Khó định tội danh chiếm đoạt vốn qua mạng

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Trường, Phòng Chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), một khó khăn trong xử lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua đầu tư tài chính trên mạng Internet là việc định tội danh. Hiện nay, cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các tỉnh đã khởi tố các vụ án hình sự này và khởi tố bị can với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, việc xem xét, đánh giá lại chứng cứ tại cơ quan điều tra và VKS ở các địa phương là chưa đồng nhất. Có nơi cho là tội kinh doanh trái phép, có nơi cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thậm chí có nơi còn cho là vô tội.