Khó kiềm chế CPI ở mức một con số

Theo bà Thoa, trong 11 tháng qua, giá cả hàng hóa liên tục tăng, nhất là trong tháng 10 và tháng 11. Lý do của tình trạng trên không phải do cung-cầu hàng hóa, mà do giá cả thế giới tăng, hiện tượng đầu cơ tăng giá bất hợp lý, tăng giá ăn theo giá vàng, giá đô. “Tăng giá do yếu tố tâm lý cũng diễn ra rất nhiều. Vì rau đâu có chịu ảnh hưởng, có liên quan gì đến giá vàng, giá đô vậy mà cũng tăng theo” - bà Thoa nói.

Cũng theo bà Thoa, việc kiềm chế CPI ở mức một con số là rất khó. Bởi đến nay, CPI đã đạt mức 9,58%. Trong khi đó, dự báo chỉ số CPI trong tháng 12 là 1,3% đến 1,5%. Hơn nữa, trong tháng tới tình trạng tăng giá vẫn có thể xảy ra vì có nhiều điều không thể lường trước được.

Trả lời báo chí về tình trạng mặt hàng thịt heo đang được vận chuyển lên biên giới, bán cho các DN Trung Quốc với giá cao khiến cho thị trường trong nước cũng tăng giá theo, bà Thoa cho biết hiện nay không có quy định nào cấm bán, cấm xuất mặt hàng trên. Hơn nữa, hiện nay giá thịt heo trong nước rất thấp nên cứ để họ xuất sang. Nếu tăng mức cầu lên thì bà con nông dân sẽ nuôi heo nhiều hơn và từ nay đến tết sẽ tăng được cung cho thị trường.

Về biện pháp bình ổn giá trong dịp cuối năm, bà Thoa cho biết: Bộ Công thương đã chỉ đạo quyết liệt các sở công thương, tập đoàn, tổng công ty, DN triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường. Trong đó chú trọng đến việc đảm bảo cân đối cung-cầu các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các DN tăng cường sản xuất và cung ứng đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá từ nay đến hết năm 2010 và quý I năm 2011, đặc biệt chú trọng dịp tết Nguyên đán Tân Mão…

