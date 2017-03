Khó rút ngắn khoảng cách vàng nội - ngoại

Lúc 17 giờ SJC niêm yết mua vào 41 triệu đồng/lượng, bán ra 41,15 triệu đồng/lượng, giảm hơn 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Trong khi đó, giá thế giới giảm gần 15 USD/ounce so với chiều hôm trước. Đây chính là lý do khiến khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới từ 5 triệu đồng/lượng tăng lên 5,4 triệu đồng/lượng.

Hôm nay (16-5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng phiên thứ 18. Khối lượng chào thầu là 26.000 lượng, giá để tính giá tham chiếu đặt cọc là 41,17 triệu đồng/lượng. Một lãnh đạo ngành vàng cho rằng chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế sau 30-6 vẫn khó rút ngắn. Bởi nếu NHNN bán vàng đấu thầu ra với giá 37 triệu đồng/lượng để ngang bằng với thế giới thì người dân sẽ đổ đi mua vàng. Vì thế thông qua các phiên đấu thầu, NHNN chỉ có thể tăng cung và ổn định thị trường.

YÊN TRANG