Khó xử phạt bán hàng không có tem CR

Theo đại diện Ban Chỉ đạo 127, việc doanh nghiệp (DN) tự in tem hợp quy (tem CR) dán lên hàng hóa đã xuất hiện biến tướng như in tem với nhiều kích thước, in quá số lượng đã được chứng nhận, giao cho người bán tem hợp quy tự dán. Đáng chú ý chất lượng hàng hóa mang đi kiểm nghiệm và chứng nhận hợp quy với hàng hóa lưu thông thực tế còn có sự chênh lệch về chất lượng. Tiêu biểu cho tình trạng này là các mặt hàng quạt điện, đồ chơi trẻ em, điện thoại di động…

Ông Nguyễn Bình Minh, Giám đốc Sở Công Thương TP Hải Phòng, đóng góp ý kiến: “Giá kiểm định hiện nay quá cao khiến những DN làm ăn nghiêm túc thì lỗ. Ví dụ như những đồ chơi trẻ em như cặp tóc, lắc tay… bán chỉ 2-3 triệu đồng/lô hàng nhưng giá kiểm định lên tới cả chục triệu đồng”.

Về phía cơ quan quản lý thị trường, nhiều đơn vị kiến nghị về việc chưa có chế tài xử phạt với tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hàng hóa nhóm hai không có tem CR. Ông Lương Ngọc Viện, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội), cho biết: “Những người sản xuất, nhập khẩu hàng hóa không có tem CR thì chúng tôi có thể xử phạt được, còn những người bán hàng lại không có chế tài xử phạt. Chỉ có thể truy ngược xem hàng hóa đó nhập bởi công ty nào hoặc sản xuất bởi công ty nào để xử lý. Nếu là hàng nhập lậu thì… bó tay!”.

Ông Viện cho biết Nghị định 54/2009 NĐ-CP có quy định xử phạt hành chính với tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hàng hóa không dán tem CR. Tuy nhiên, mức phạt 300.000 đồng là quá thấp, không đủ sức răn đe.

BẢO PHƯỢNG