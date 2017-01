Khóa hơn 2 triệu sim kích hoạt sẵn của các nhà mạng

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Bộ TT&TT về thu hồi sim kích hoạt sẵn sai quy định trên các kênh phân phối, tăng cường công tác đảm an toàn, hạn chế ngăn chặn tình trạng phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, đặc biệt vào dịp tết Nguyên Đán.



Cụ thể, đêm chủ nhật ngày 22- 1- 2017 Thứ trưởng Phan Tâm đã đi kiểm tra việc thu hồi, khóa sim kích hoạt sẵn ở giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 và tháng 11 năm 2016 tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.

Thời gian các doanh nghiệp bắt đầu triển khai thực hiện lúc 22 giờ ngày 22-1- 2017.



Thứ trưởng Phan Tâm kiểm tra tại VNPT

Tại từng điểm, Thứ trưởng đã nghe báo cáo, trao đổi với các cán bộ kỹ thuật, những khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình khóa sim đồng thời động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Thứ trưởng chỉ đạo các doanh nghiệp việc thu hồi sim đã hết sức vất vả, do vậy việc đăng ký thông tin thuê bao cần phải làm hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, không để các đại lý, tổng đại lý hợp thức hóa các sim bị khóa đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm sau khi khóa sim.



Tại MobiFone, công tác khóa sim kết thúc hồi 3g20, tại VNPT kết thúc hồi 4g và tại Viettel kết thúc hồi 15g ngày 23- 1- 2017.

Kết quả tổng số sim bị khóa của Công ty viễn thông MobiFone là 824.925, của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT là 435.665 và của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel là 907.511.

Cũng theo Thanh tra bộ, tại hội nghị sơ kết công tác thu hồi SIM kích hoạt sẵn sai quy định trên các kênh phân phối ngày 20-1- 2017, qua báo cáo của các Sở Thông tin và Truyền thông, trong quá trình thanh tra vẫn phát hiện một số vi phạm của các doanh nghiệp viễn thông.

Trong đó có tình trạng có tình trạng chi nhánh của doanh nghiệp không phối hợp khi kiểm tra thông tin thuê bao từ hệ thống với lý do bị treo máy.

Bên cạnh đó vẫn có việc một tổ chức ủy quyền cho nhiều đại diện đăng ký hàng trăm thuê bao dẫn đến một tổ chức đã đăng ký lại cho vài trăm thuê bao. Hộ kinh doanh cá thể đứng tên cho hàng trăm thuê bao. Cá nhân đứng tên vượt quá số thuê bao quy định.

Sử dụng giấy CMND giả để đăng ký lại thông tin thuê bao, chữ ký công an tỉnh Sóc Trăng nhưng đóng dấu lại là công an tỉnh Hải Dương; Chữ ký Giám đốc công an Cần Thơ là Nguyễn Minh Kha nhưng thực tế Giám đốc là Phan Đình Trạc...