Khởi động trở lại xuất khẩu thủy sản sang Nga

Lý do xuất khẩu thủy sản sang Nga bị tạm ngưng do vừa qua chủ trương của chính phủ nước này muốn giảm sản lượng nhập khẩu nhằm bảo hộ việc đánh bắt thủy sản trong nước. Năm 2008, Nga từng cấm nhập khẩu thủy sản Việt Nam do liên quan đến vấn đề chất lượng. Ban điều hành xuất khẩu thủy sản sang Nga đã ký hợp đồng với cơ quan kiểm định chất lượng SGS (Thụy Sĩ) nhằm kiểm soát chất lượng thủy sản xuất khẩu.

Để đẩy mạnh xuất khẩu, trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam sẽ giảm 2%-5% giá trị đơn hàng cho những doanh nghiệp của Nga nhập khẩu số lượng hàng lớn, thanh toán đúng hẹn…

Q.TRUNG