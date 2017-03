Khỏi lo bị “chặt chém” sau tết

Sáng 23-2 (mùng 5 tết), tiểu thương trong các nhà lồng chợ chưa trở lại buôn bán nhưng khoảng 60% tiểu thương đã ra bán lại trên các con đường quanh chợ, chủ yếu là thịt heo, thịt bò và rau củ, một ít hàng tôm cá tươi sống, lác đác chỉ vài người bán hàng khô.





Hàng hóa ở siêu thị sau tết đảm bảo giá ổn định. Ảnh: TÚ UYÊN

Các chợ: Giá nhỉnh hơn ngày thường

Quanh chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), giá thịt bò giảm khoảng 20.000-30.000 đồng/kg so với những ngày cận tết, ở mức 260.000-300.000 đồng/kg tùy loại nhưng vẫn cao hơn giá ngày thường khoảng 10%. Giá xà lách lụa chỉ 5.000 đồng/kg, giảm một nửa giá so với 2-3 ngày trước, xà lách bắp giảm 3.000 đồng/kg, còn 15.000 đồng/kg, cà chua 18.000 đồng/kg, khổ qua 10.000 đồng/kg, chanh Đà Lạt 30.000 đồng/kg, chanh Bến Tre 43.000 đồng/kg...

Chị Nguyễn Kim Oanh đi chợ Phạm Văn Hai thấy tôm sống còn tươi muốn mua nhưng hỏi giá tôm đến 420.000 đồng/kg. Chị nói: Ra chợ hơi trễ nên chỉ còn có chỗ này bán tôm nhưng mà giá này mắc hơn ngày thường cả 50.000 đồng/kg thì thôi chọn món khác nấu ăn, vài hôm nữa mới ăn tôm.

Tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình), nhiều người đã trở lại bán hàng thực phẩm tươi sống nhưng không đông đúc như ngày thường. Một tiểu thương cho biết giá nhiều mặt hàng đã hạ so với giá những ngày sát tết nhưng vẫn còn cao hơn giá ngày thường khoảng 1.000-3.000 đồng/kg, với hàng thịt, cá thì giá giảm khoảng 10%.

Chị Lê Thị Nhi, tiểu thương quầy thịt heo chợ Gò Vấp, cho biết giá heo mảnh hôm mùng 5 là 67.000 đồng/kg, cao hơn trước tết vài ngàn đồng. Tuy nhiên, giá bán lẻ các loại đều cao hơn đến 20.000 đồng/kg tùy loại. Chẳng hạn, ba rọi rút sườn 150.000 đồng/kg, ba rọi, nạc, đùi 100.000-120.000 đồng/kg. Chưa kể đầu năm nhu cầu hàng xương ống, xương giò tăng nên các mặt hàng này giá cao, tăng khoảng 20.000-30.000 đồng/kg. Xương ống 70.000-80.000 đồng/kg, xương giò 100.000 đồng/kg.

Một tiểu thương chợ Phạm Văn Hai nhận định chừng mùng 7 thì giá sẽ về sát giá ngày thường vì lúc đó ai nấy đều ra bán trở lại, nguồn hàng phong phú thì đâu có bán giá cao được. Cũng theo tiểu thương này, lúc đó giá ở các chợ chỉ phụ thuộc giá ở đầu mối.

Siêu thị, hàng quán: Giá không tăng

Về việc mặt hàng cá tươi trong những ngày qua vắng bóng ở siêu thị, đại diện Co.opmart giải thích là do nhu cầu của người dân chưa có nhiều, đặc biệt là ở TP.HCM nên siêu thị chưa đưa vào phục vụ.

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, cho biết các siêu thị mở cửa sớm từ mùng 2 tết chủ yếu để bán các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt gia súc và gia cầm phục vụ nhu cầu cúng kiến đầu năm của người dân. Siêu thị giảm giá từ 10% đến 20% cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống nói chung. Bên cạnh đó siêu thị cũng có chương trình lì xì may mắn đầu năm vào các ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 tết để mang lại sự may mắn đầu năm cho khách hàng. Đến mùng 6 tết, đồng loạt các siêu thị trên toàn quốc sẽ mở cửa kinh doanh với đầy đủ các mặt hàng như ngày thường. Giá cả tất cả các loại hàng hóa tại siêu thị đầu năm không tăng so với cùng kỳ và như giá bán ngày thường. Chẳng hạn thịt bò các loại có giá dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/kg, thịt gà ta 87.000 đồng/kg…

Đại diện hệ thống siêu thị Vinatexmart cho biết sáu ngày trước tết, từ 24 đến 29 âm lịch sức mua tăng gần gấp ba ngày thường. Giá các mặt hàng đều ổn định. Ngoài ra, siêu thị kết hợp cùng các nhà cung cấp giảm giá các mặt hàng thịt gia cầm, bánh chưng… nên thu hút được nhiều người dân mua sắm. Theo vị đại diện này, vì đa số khách hàng đã mua trữ hàng đủ dùng trong các ngày tết nên siêu thị mở cửa từ mùng 2 chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm nhỏ lẻ, doanh số không đáng kể. Từ mùng 6 tết, các siêu thị sẽ đồng loạt mở cửa kinh doanh bình thường, giá cả vẫn ổn định.

Dù chưa tiết lộ con số tăng trưởng trong mùa tết, ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan), cho rằng sức mua tết năm nay đã khôi phục tốt hơn năm trước. Hiện nay, nguồn cung sản phẩm thực phẩm dồi dào, đa dạng chủng loại. Hiện giá thịt bò Úc của Vissan đang được giảm giá 8.000 đồng/kg, đến mùng 7 tết sẽ kết thúc chương trình giảm giá.

Hệ thống siêu thị

Co.opmart chỉ bán đến 12 giờ trưa và hàng thực phẩm cũng chỉ có những mặt hàng cơ bản như thịt heo, bò, xà lách, bắp cải, cà chua, dưa leo... không có cá tươi hoặc nhiều rau củ đa dạng như ngày thường. Khoảng 10 giờ sáng thì các loại thịt, rau củ đã gần hết. Sáng 24-2 (mùng 6 tết), hệ thống này sẽ trở lại hoạt động như ngày thường. Ở Co.opmart BMC (quận Tân Phú), đầu giờ sáng còn có nhiều khách mua thực phẩm rau củ, đến khoảng 11 giờ đã vắng khách, chỉ khoảng 20 chục khách lựa mua vội vài ba món hàng.

Nhiều hàng ăn uống không nghỉ tết hoặc mở hàng sớm, giá không tăng. Trên đường Út Tịch (quận Tân Bình, TP.HCM), một quán hủ tíu bán ngày mùng 5 đông nghịt xe và khách. Biết tâm lý người tìm quán ăn sợ “chặt chém” sau tết nên nhân viên quán nhanh nhảu mời gọi “giá không đổi” để khách ghé vào ăn.