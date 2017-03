Khối ngoại ồ ạt xả hàng trong tháng 9

Tuần cuối tháng 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 248,9 tỷ đồng. Nằm trong danh sách bị xả hàng mạnh, VIC có tới 4 ngày bị bán ròng. Có phiên, khối này chỉ gom 200 cổ phiếu nhưng đẩy ra bán 97.300 cổ phiếu. Trong khi đó, IJC được mua vào nhiều. Phiên 29/9, nhà đầu tư nước ngoài chi 48,714 tỷ để sở hữu 3,35 triệu cổ phiếu IJC, trong khi số bán ra chỉ có 529.410 cổ phiếu.



Tính chung cả tháng, nhà đầu tư nước ngoài bỏ ra 3.415 tỷ đồng để bổ sung danh mục nhưng đã thu về 4.413 tỷ đồng, đẩy giá trị bán ròng lên hơn 1.000 tỷ đồng - cao nhất trong hơn 12 tháng trở lại đây. Tháng 8, khối này chỉ bán ròng 189 tỷ đồng và duy trì trạng tháng mua ròng ở 2 tháng liên tiếp trước đó.



Động thái xả hàng của khối ngoại, theo Công ty chứng khoán ACB (ACBS) là do kinh tế thế giới đang trong bờ vực suy thoái kép. Đây có thể là nguyên nhân khiến khối này cắt giảm các khoản đầu tư rủi ro cao. Những căng thẳng của của thị trường tài chính toàn cầu chưa thể tháo gỡ ngay nên các phiên sắp tới, khối ngoại có thể tiếp tục rút khỏi thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Khối tự doanh các công ty chứng khoán cũng chuyển từ mua ròng tuần trước sang bán ròng tuần này.



Nhà đầu tư trong nước chuyển sang trạng thái do dự, thể hiện rõ ở các phiên cuối tuần này. Người mua đa phần đặt lệnh giá thấp, còn người bán xả hàng chừng mực, chờ đợi tình hình thị trường. Sự bất thuận về giá ở cung và cầu khiến giao dịch hạn chế và so với tuần trước, thanh khoản đã giảm nhẹ. Trung bình mỗi ngày có 45 triệu chứng khoán chuyển nhượng tại HOSE, trị giá 812,3 tỷ đồng.



Tuy nhiên, trong cả tháng 9 vẫn ghi nhận bước đột phá về giao dịch, với 18.423 tỷ đồng giá trị sang tay, cao nhất kể từ đầu năm tới nay. Không khí mua bán sôi động nhất ở trung tuần tháng 9, với mức chuyển nhượng mỗi phiên đều vượt 1.000 tỷ đồng và hạ nhiệt dần vào gần cuối tháng.



Một số cổ phiếu tăng nóng nhiều ngày liền đã bị chốt lời mạnh trong tuần này. IJC giảm 2 ngày cuối tuần, chấm dứt 6 phiên tăng trước đó. PXL kết thúc hành trình bứt phá 8 phiên liên tiếp bằng việc đi xuống trong 2 phiên qua. Trong ngày 29/9, giao dịch PXL tăng đột biến 3,37 triệu, thay vì dưới một triệu cổ phiếu như thường thấy cả tháng nay. Tương tự, UDC mất điểm 2 ngày liền, khép lại 5 phiên tăng trước đó. Điểm chung của những mã này là ở các phiên điều chỉnh, giao dịch dâng cao mạnh mẽ.



Cổ đông lớn đăng ký bán cổ phiếu xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp và sẽ bắt đầu trong tháng 10. BI Private Equity New Markets II K/S đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MSN (4/10-4/11), sau khi đã bán thỏa thuận 4 triệu trước đó. Phó chủ tịch tập đoàn Masan Hồ Hùng Anh cũng đăng ký bán 2 triệu từ 30/9 đến 30/10. BIDV "chốt lời" 2 triệu cổ phiếu IJC trong khoảng thời gian 3/10-2/12...



Tại HNX, thanh khoản xấp xỉ tuần qua, đạt trung bình 41,16 triệu chứng khoán, ứng với 447,9 tỷ đồng. KLS giữ ngôi vị quán quân, với 19,71 triệu cổ phiếu; kế đến là VND (16,18 triệu). Nằm trong top 5 chứng khoán giao dịch khá trên HNX còn có PVX, PVL, VCG. Giao dịch 5 mã này chiếm 33,49% giao dịch toàn sàn Hà Nội. Khối ngoại mua 3,25 triệu cổ phiếu, tập trung ở KLS, VND, PVX, VCG, VCS; bán ra 3,32 triệu.



Cả 2 chỉ số mất điểm trong tuần này. Vn-Index bị trừ 12,7 điểm, bắt đầu phiên đầu tiên tháng 10 tại 427,6 điểm. HNX-Index đã giảm mất 3,24 điểm và lùi sát mốc 70 điểm.





Theo Bạch Hường (VNE)