Khởi tố nguyên Chủ tịch ACB Trần Xuân Giá

Theo cơ quan CSĐT - Bộ Công an, hành vi của các bị can này gây hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng. Tội danh của các bị can là “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và Hà Nội đã bị khởi tố, đến nay đã có căn cứ xác định Huỳnh Thị Huyền Như có hành vi lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng ACB số tiền 718,908 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền VND và USD vào 29 ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn trần lãi suất do Ngân hàng nhà nước quy định.Trong đó, có việc gửi gần 719 tỉ đồng nói trên vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM để hưởng lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7% - 8%/năm, và đã bị Như chiếm đoạt.







Các ông Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang. Ảnh Dân Trí







Những việc làm của các thành viên lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng ACB được Bộ Công An đánh giá là sai với quy định tại Điều 106 - Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư số 02/2011 ngày 3/3/2011 của Ngân hàng Nhà nước hậu quả đặc biệt lớn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh tiền tệ, gây bất ổn đến chính sách tiền tệ của Chính phủ và trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và xác định của Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 350/NHNN ngày 17/5/2012 của Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định đã có đủ yếu tố cấu hành tội phạm.







Sau khi thống nhất với Viện KSND Tối cao, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng ACB) ngày 23/8 về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” (điều 165 BLHS).

Trước đó, ngày 19/8, cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên với cùng tội danh nêu trên.

Cơ quan điều tra cũng xác định, 4 nhân vật Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB), Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang (đều nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng ACB) là đồng phạm với Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải về tội này, nên đã khởi tố bị can đối với cả 4 người.

Do các bị can có thân nhân tốt, có thái độ thành khẩn, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nơi cư trú rõ ràng, xét tính chất và mức độ hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan điều tra đã thống nhất với Viện KSND tối cao áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cho tại ngoại.

Riêng đối với ông Trần Xuân Giá, cơ quan điều tra khẳng định ông này là công dân bình thường, mọi người đều phải chấp hành pháp luật, ai có công lao đóng góp cho đất nước thì Đảng và Nhà nước ghi nhận, nhưng nếu có sai phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm như mọi công dân khác theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Cũng theo Cơ quan điều tra, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất chặt chẽ, đặc biệt là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định chính sách tiền tệ.

Về đường lối xử lý vụ án, cơ quan điều tra cho biết đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như Viện KSND, tòa án, ngân hàng, tuyên giáo… thực hiện tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và trong quá trình điều tra đảm báo khách quan, công tâm, thận trọng, minh bạch, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Việc làm này của cơ quan chức năng nhằm làm trong sạch, lành mạnh ngân hàng, bảo đảm an ninh tiền tê, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền.

Trước đó, các ông Lý Xuân Hải, Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang đã từ nhiệm khỏi các chức danh tại ACB. Ông Phạm Trung Cang cũng từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Eximbank. Đơn từ nhiệm của 5 người này đã được HĐQT các ngân hàng nói trên chấp nhận.

Ông Trần Xuân Giá từng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư từ 1997-2002, sau đó ông làm cố vấn cấp cao của thủ tướng, rồi ủy viên Hội đồng Quốc gia về giáo dục. Từ 1/10/2006, theo quyết định của Thủ tướng, ông Giá nghỉ hưu, thôi làm Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng.

Ông gia nhập ACB từ tháng 11/2006, một tháng sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Tháng 3/2008, ACB thông báo Đại hội cổ đông đã bầu cựu bộ trưởng làm Chủ tịch HĐQT.