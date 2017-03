Khởi tố vụ thao túng giá cổ phiếu tại chứng khoán Sacombank

Cùng ngày, công ty này đã có công văn công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và TP.HCM (HOSE). Theo biên bản này, cơ quan điều tra yêu cầu SBS không được cung cấp bất cứ thông tin nào về vụ việc trên các phương tiện đại chúng và website.

Trước đó, ngày 26-7, tổng giám đốc SBS đã viết tâm thư gửi cán bộ, nhân viên công ty về dự định cắt giảm nhân sự để tái cơ cấu sau khi SBS chịu khoản lỗ lên tới 660 tỉ đồng trong quý I-2012. Sau hơn hai năm, lỗ lũy kế của SBS đã lên tới 1.400 tỉ đồng.

Chiều 10-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Đông, trưởng phòng Quản lý - dịch vụ kho quỹ của Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV) - Chi nhánh Phú Yên, về tội tham ô tài sản. Cùng ngày, cơ quan công an đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Đông. Thông tin ban đầu cho biết lợi dụng chức vụ, Đông đã hợp thức hóa chứng từ chiếm đoạt hơn 6,7 tỉ đồng của BIDV - Chi nhánh Phú Yên.

THANH LƯU - TẤN LỘC