Không chấp thuận tăng giá sữa, thép

Hôm qua (31-12-2010), ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, cho biết đã không chấp thuận đăng ký giá của doanh nghiệp (DN) kinh doanh sữa và thép.

Tăng giá sữa là không có cơ sở

Đối với mặt hàng sữa, theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, việc các DN kinh doanh sữa thông báo sẽ tăng giá sữa từ 1-1-2011 là chưa có cơ sở. Để bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Mão, quý I năm 2011, Bộ Tài chính đã có văn bản yêu cầu DN không điều chỉnh tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi.

Về lý do bác đề xuất tăng giá sữa, Cục Quản lý giá lý giải: Theo thông tin của một số cơ quan chức năng thì gần đây giá sữa nguyên liệu nhập khẩu có xu hướng giảm và giá sữa bột thành phẩm nhập khẩu không tăng. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tỉ giá giữa đồng Việt Nam với đồng USD.

Đồng thời hôm qua, Cục Quản lý giá có văn bản đề nghị các sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các yếu tố hình thành giá sữa, kiên quyết yêu cầu DN không tăng giá khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi. Nhất là đối với các mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới sáu tháng tuổi, các sở Tài chính cần kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá và bán hàng giá niêm yết đối với các đại lý, cửa hàng bán lẻ.

Người dân luôn mong mặt hàng sữa có giá ổn định. Ảnh minh họa: HTD

Yêu cầu giữ ổn định giá thép

Cùng ngày, Cục Quản lý giá cũng không chấp thuận công văn đăng ký tăng giá thép của Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Thép Vinakyoei. Ông Nguyễn Tiến Thỏa cho biết hai DN nói trên đề xuất tăng giá bán thép với nguyên nhân chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trực tiếp tăng 4,03%, chi phí bán hàng tăng 291,67% so với kỳ trước. Do vậy, Công ty Thép Vinakyoei đăng ký mức tăng 84.000 đồng/tấn so với kỳ trước. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình, Cục Quản lý giá xác định để bù đắp các chi phí đầu vào tăng, trong tháng 11-2010 các đơn vị đã hai lần điều chỉnh tăng giá. Mặt khác, hiện nay giá cả của các yếu tố chi phí đầu vào để sản xuất thép cơ bản vẫn giữ ổn định như giá phôi thép trên thị trường thế giới trong tháng 12-2010 không tăng so với tháng 11-2010; giá xăng dầu ổn định từ tháng 8-2010 đến nay; giá điện ổn định đến hết 2010; tiền lương không tăng.

Để góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát và kiềm chế lạm phát ngay từ đầu năm 2011, Cục Quản lý giá đề nghị Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Thép Vinakyoei phấn đấu tiết kiệm chi phí, giữ ổn định giá thép, không tăng giá thép như mức đã đăng ký.

Trước đó, tại Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30-11-2010, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh và các DN sản xuất, kinh doanh giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện...; áp dụng các biện pháp tài chính, tiền tệ, thuế để giữ bình ổn giá xăng dầu; giãn thời gian điều chỉnh các hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá; kiểm soát các yếu tố hình thành giá, kiên quyết ngừng việc đăng ký tăng giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện đăng ký giá có mức tăng giá không hợp lý.

Các điểm bán lẻ tự ý tăng giá sữa Trong khi các hãng sữa, các nhà phân phối sỉ đều khẳng định sẽ giữ giá sữa đến hết năm 2010 nhưng từ đầu tuần này, rất nhiều loại sữa đã tăng giá khá mạnh tại các điểm bán lẻ ở Hà Nội. Đơn cử giá một hộp sữa Dutch Lady Gold loại 400 g được sản xuất tại Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát Dutch Lady Hà Nam có giá 110.000 đồng, tăng 10.000 đồng so với trước đó; hay Enfalac A+ loại 400 g dành cho trẻ 0-6 tháng tuổi của Mead Johnson hồi đầu tháng 12 là 160.000- 165.000 đồng/hộp, loại 900 g có giá 320.000-330.000 đồng/hộp nhưng hiện giờ đã là 168.000 và 342.000 đồng/hộp. Các loại sữa khác như Similac Gain 2 của Abbott cũng tăng gần 10.000 đồng, từ 215.000 lên 224.000 đồng/hộp 900 g, sữa Gain Kid 4 loại hộp 400 g và 900 g từ 150.000 đồng và 215.000 đồng tăng lần lượt lên 155.000 và 220.000 đồng/hộp, thêm 5.000 đồng/hộp. Các dòng sữa của Dumex cũng có mức tăng mỗi hộp từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng tùy loại. Theo một số cửa hàng bán lẻ sữa tại Hà Nội, nhân viên tiếp thị của Vinamilk cho biết là sẽ tăng giá nhiều loại sữa từ 3% đến 5% tùy loại vào tháng 1-2011. Còn FrieslandCampina thì tăng 7%, riêng nhãn hiệu Friso sẽ tăng 20%. Các loại sữa bột của Công ty CP Thực phẩm Hanco tăng giá 3%-10% từ ngày 1-1-2011.

LÊ THANH