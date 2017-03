Không có chỗ cho khách bình dân!

Dồn dập bung hàng

Theo thông lệ, cuối năm là dịp các chủ đầu tư bung căn hộ đón khách. Nhưng năm nay, số lượng căn hộ chào bán nhiều như... dội bom. Đầu tiên là dự án khu căn hộ cao cấp The Mark công bố đầu tháng 10 của liên doanh Công ty Phát triển và kinh doanh nhà Việt Nam, Công ty P&D và Công ty Lucky (Hàn Quốc). Khu căn hộ The Mark tọa lạc trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận 7), gồm tám block nhà cao 26-30 tầng. Với hơn 2.000 căn hộ diện tích 78-389 m2. Sau dự án The Mark chín ngày, Công ty liên doanh TNHH Capitaland cũng đưa 750 căn hộ cao cấp tại An Phú (quận 2) ra mời chào. Dự án này nhanh chóng hút được khách nhờ vị trí ở gần trung tâm thành phố.

Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng cũng thông báo trong hai ngày 3 và 4-11 tới sẽ bắt đầu bán khu căn hộ Sky Garden III. Ông Trương Quốc Hưng, Giám đốc tiếp thị công ty này, cho biết tổng cộng có hơn 1.700 căn hộ trong 22 block nhà cao 12-20 tầng.

Trước đó, hàng loạt dự án nhà ở cũng tung hàng như dự án khu nhà cao cấp Him Lam-Nam Khánh tọa lạc tại trung tâm hành chính quận 8; khu nhà ở cao tầng Trương Đình Hội 3 của Công ty Dịch vụ công ích quận 8 và Công ty TNHH Tư vấn-Đầu tư xây dựng HPCI v.v...

Không sợ ế!

Theo nhận định của Hiệp hội Bất động sản thành phố, số lượng căn hộ bung ra cuối năm nay gần bằng số lượng căn hộ của cả hai, ba năm trước gộp lại. Tuy lượng căn hộ đưa ra nhiều nhưng các chủ đầu tư không sợ ế. Phú Mỹ Hưng vẫn áp dụng hình thức bốc thăm cho 1.200 khách hàng đăng ký trước. Khách hàng phải đặt tiền thành ý 10% giá trị căn hộ và chỉ được phép chuyển nhượng sau khi chủ đầu tư giao nhà.

Giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở quận 2 cho biết các chủ đầu tư đưa căn hộ ra bán dịp này là để đón thông lệ mua sắm của người Việt. Cuối năm, người Việt Nam thường gom tiền mua tài sản lớn để tích lũy và nhà đất luôn là loại tài sản được ưu tiên chọn lựa. Cũng theo ông này, lượng căn hộ bán ra nhiều cũng chỉ giúp cho khách hàng có thêm lựa chọn chứ không thể ế. Hiện tại, thị trường bất động sản vẫn nóng ran, nhất là ở quận 2, 7, 9, Bình Chánh... Một biểu hiện dễ thấy là mới đây khi văn phòng giao dịch ở quận 2 của Công ty Địa ốc Sacomreal ra mắt, chỉ trong một buổi sáng đã có rất đông khách hàng đến ký hợp đồng mua căn hộ Hoàng Anh Gia Lai 3 (Nhà Bè).

Ngoài nhu cầu của thị trường, theo ông Bùi Tiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Sacomreal, sự nóng lại của thị trường chứng khoán cũng đảm bảo sức tiêu thụ cho các dự án nhà ở. Hơn tháng qua, rất nhiều nhà đầu tư đã “lướt sóng” thành công. Các nhà đầu tư có thể sẽ đổ một lượng tiền khổng lồ từ cổ phiếu sang mua căn hộ để phân tán rủi ro.

Không có chỗ cho khách bình dân

Các dự án căn hộ Phú Mỹ Hưng, The Mark,... đều có hỗ trợ cho khách hàng vay tiền ngân hàng, mức vay lên đến 70% giá trị căn hộ, thời gian trả góp đến 30 năm. Tuy nhiên trong đợt ra chào bán này, khách bình dân vẫn... không có cửa! Theo khảo sát của chúng tôi, hầu hết các căn hộ đều có giá bán 1.000-3.000 USD/m2. Nếu lấy mức giá này mà so với đồng lương hiện tại của đại đa số cán bộ, công chức thì mỗi người phải mất khoảng... 50 năm mới mua được một căn hộ.

Chị Mỹ Vân - giáo viên dạy văn một trường TH PT ở quận 3 cho biết hai vợ chồng chị dạy học cật lực trong 20 năm, tích góp được gần 500 triệu đồng. Nghe tin Phú Mỹ Hưng công bố bán nhà, chị cũng hồ hởi rủ ông xã tìm đến. Tuy nhiên, lúc cô tiếp thị viên của dự án này yêu cầu đặt cọc 10%, tương đương 400 triệu đồng, hai vợ chồng chị đành lẳng lặng rút lui.

Không chỉ những căn hộ tại các khu vực “nóng” có giá quá tầm tay mà với nhiều dự án vùng ven khác, khách bình dân cũng chỉ biết... đứng nhìn những căn hộ trong mơ. Soi vào giá bán, nếu ai cố vay mượn để mua thì “bèo” nhất cũng phải có tiền tỷ trở lên. Như vậy trong đợt chào bán căn hộ cuối năm nay, quanh đi quẩn lại vẫn là việc mua bán giữa những người đầu cơ.