Không có chuyện khan hiếm gạo

Theo ông Thành, thông tin TP.HCM khan hiếm gạo xuất phát từ các chợ gạo lẻ như Rạch Ông, Phạm Thế Hiển (quận 8), An Lạc (quận 6)... Thực tế, những ngày cuối tuần, ở một số điểm kinh doanh gạo tại TP.HCM đã xảy ra tình trạng tăng giá ở một số mặt hàng gạo với mức tăng 500-1.000 đồng/kg. Tuy nhiên, việc tăng giá không phải do nguồn cung khan hiếm mà chủ yếu do giới tiểu thương mua đi bán lại, đẩy giá lên cao.

Trước tình trạng này, FOOCOSA đã quyết định giảm giá đồng loạt một số mặt hàng gạo tại 40 cửa hàng thương hiệu Foocomart của công ty tại TP.HCM. FOOCOSA và Sở Công thương TP.HCM ra thông báo ai có nhu cầu về gạo cứ điện thoại tới, công ty sẽ đáp ứng đầy đủ.

TRUNG HIẾU