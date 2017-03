Không để ngành xuất khẩu “gà nhà đá nhau”

125 là số lượng DN xuất khẩu cà phê niên vụ 2011-2012, giảm khoảng 12% so với niên vụ trước, chủ yếu do thua lỗ, phá sản. Bảy tháng đầu năm 2012, cả nước có 182 DN xuất khẩu điều - giảm 10% số lượng so với cùng kỳ năm 2011. Những DN “chia tay” xuất khẩu chủ yếu do gặp khó khăn, thua lỗ, nợ đọng. Những DN ngoài hiệp hội “sống” cũng nhiều nhưng “chết” cũng rất nhiều, sau mỗi niên vụ, số DN này biến mất khoảng 50%. Tuy nhiên, đến vụ mới thì số lượng lại được nhân lên gấp bội. Ông ĐẶNG HOÀNG GIANG, Tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS)